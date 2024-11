Sem ex-BBBs: como é o vip ou vipão do Rock The Mountain?

O colunista Lucas Pasin circulou pela área vip e encontrou vários famosos, em sua primeira experiência no RTM (Rock The Mountain), festival de música que acontece anualmente em Itaipava, região serrana do Rio de Janeiro. O relato foi feito por Pasin durante participação no Splash Show, do Canal UOL, nesta quinta-feira (14).

Segundo o jornalista, os organizadores montaram na edição deste ano duas áreas especiais para as celebridades, denominada 'vip' e 'vipão'. "Tem tipo um lounge que fica um pouco mais para cima de uma arquibancada. É uma área vip, com bebidinhas e para convidados das marcas patrocinadoras. Eu vi lá, por exemplo, a [influenciadora] Blogueirinha e a [atriz] Klara Castanho", afirmou ele.

E aí tem o 'vipão', com todas aquelas regalias. É um espaço que fica ali na frente do palco, que é onde ficam os famosões. Tipo, Thayla Ayala, Renato Góes. Eles ficam ali, no gargarejo, na boca do palco. Eles entram pelo backstage. Então, assim, existe essa vibe de 'todo mundo com todo mundo', mas também há essa separaçãozinha ali com pulseiras e credenciais que dão acesso ao 'vip' e ao 'vipão' . Lucas Pasin durante o Splash Show

Outro ponto observado pelo colunista foi a ausência de ex-participantes do BBB (Big Brother Brasil), o que, segundo ele, é um ponto positivo.

Não vi nenhum ex-BBB e achei ótimo. Eu até comentei nas minhas redes sociais: 'Que delícia, um festival sem ex-BBB'. Aí o Lucas Buda [que participou do reality show da Globo na edição deste ano] respondeu falando que vai neste fim de semana. Então, eu fui no fim de semana certo. Lucas Pasin

Festival com vibe alternativa

O Rock The Mountain é conhecido por seu ambiente ao ar livre e pelo visual montanhoso, mistura uma variedade de estilos musicais, incluindo rock, pop, indie, MPB, e música eletrônica, oferecendo assim uma experiência eclética para o seu público. Em 2024, o festival está sendo realizado nos dias 9, 10, 16 e 17 de novembro.

A cantora Anitta fez o seu primeiro show no evento, no último fim de semana, e deve voltar no próximo domingo. Ela elogiou a organização e a liberdade que teve para exibir o repertório do álbum "Funk Generation" pela primeira vez no Brasil.

Eles [festival] deixaram eu fazer tudo o que eu precisava. Foi perfeito. Fiz com gosto. Anitta, em conversa com a coluna do Lucas Pasin

A apresentação do segundo (e último) fim de semana do Rock the Mountain, em 2024, será transmitida pelo Multishow e a plataforma de streaming Globoplay.

Pré-venda para 2025

Nas redes sociais, a organização do evento a pré-venda para 2025, quando será realizado entre o fim de outubro e início de novembro. Mas, diferentemente deste ano, o Rock The Mountain contará com três dias em dois fins de semana — e não dois dias em dois fins de semana.

Três nomes foram confirmados. São eles: Ney Matogrosso, Liniker e BaianaSystem!

