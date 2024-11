SBT muda programação e cancela retorno de 'Chaves' à TV aberta

Uma semana após anunciar o retorno de "Chaves" para sua programação na TV aberta, o SBT anunciou, nesta terça-feira (12), que cancelou os planos.

O que aconteceu

"Chaves" estava previsto para retornar diariamente ao SBT a partir da próxima segunda-feira (18). O seriado, que é um sucesso de público no Brasil, tinha a pretensão de aumentar a audiência de outros títulos do canal, que têm patinado no ibope.

Anúncio foi feito por meio de comunicado divulgado pela assessoria de imprensa da emissora. "O SBT informa que estão canceladas as alterações na faixa noturna da programação a partir do dia 18/11", diz a nota, que não deu explicações para a mudança repentina.

Além de desistir do retorno de "Chaves", o SBT também suspendeu a transmissão de "As Aventuras de Poliana". O canal ainda desistiu de alterar o horário de "A Caverna Encantada" e de diminuir o período de duração do "Tá na Hora", programa policial comandado por Marcão do Povo.

SBT mudou o horário de exibição do "Chega Mais". O programa irá ao ar agora às 9h. A partir das 11h, a atração será substituída pelo "Chega Mais Notícias", que é apresentado por Michelle Barros.

A emissora criada por Silvio Santos (1930-2024) tem decaído na audiência e hoje disputa o terceiro lugar com a Band. O comando do canal está sob responsabilidade de Daniela Beyrute, uma das herdeiras de Silvio.