A Fazenda: Vanessa acusa Luana tê-la humilhado, e peoas tretam aos gritos

Luana Targinno e Vanessa Carvalho tretaram em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Luana, que competiu a Prova de Fogo e levou Vanessa como ajudante, se queixou da mineira. Luana apontou que Vanessa não conseguia jogar água no alvo, e, por isso, ela e seus ajudantes demoraram 17 minutos na prova. Albert, vencedor, demorou dois.

Vanessa disse que estava sendo humilhada com os comentários. Juninho saiu em defesa de Vanessa, e deixou Luana revoltada.

Vanessa: "Eu sei que eu não sou boa de prova, eu sempre falei isso aqui. Agora ficar humilhando as pessoas só porque se acha a marombeira? Vai tomar no c*! Mas o Brasil está vendo!".

Luana: "Qualquer pessoa consegue atirar um balde e derrubar uma plaquinha".

Juninho: "Mas foi difícil...".

Luana: "Juninho, não se mete, não!".

Juninho: "Você falou 'qualquer pessoa' e eu também joguei".

Luana: "Fica na tua! Eu, hein! Eu fiquei 17 minutos pedalando, passando mal. Então fecha a tua boca! Eu não aguento mais! Eu nem olho na tua cara!".

Juninho: "Eu também errei".

Luana: "Você [Vanessa] errou porque quis. Capacidade você tem!".

Vanessa: "Eu ia errar de propósito para ir pra baia? Ah, como eu sou inteligente!".

Luana: "Você [Juninho] não dirija mais a palavra a mim. Você é grosso e estúpido!".

Juninho: "Eu não fui nem grosso, nem estúpido".

Luana: "Todo mundo que humilhou alguém aqui saiu, Vanessa!".

Vanessa: "Pois então você é a próxima, porque você me humilhou, sim".

Luana: "Quem está falando de roça aqui é você, minha querida. Eu acabei de falar que capacidade, você tem. E esse outro palhaço, baba-ovo, veio se intrometer. Eu estou cansada de você gritar comigo! Eu estou cansada de macho gritando comigo! Isso é briga de mulher. Fique na sua! Escr*to!".

Vanessa: "Você está se mostrando! Cadê a boa samaritana que você era?".

Luana: "Eu me mostro sempre! Você errou de propósito porque você é sonsa! Você é cínica!".

