Polícia investiga se ex-ator mirim da Globo foi morto em 'acerto de contas'

Uma das linhas de investigação da Polícia Civil da Bahia é a de que o ex-ator mirim da TV Globo João Rebello, assassinado a tiros aos 45 anos em Trancoso, na quinta-feira (24), possa ter sido morto em "um acerto de contas".

O que aconteceu

João Rebello foi encontrado morto dentro do carro vítima de tiros. A PCBA instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do assassinato e trabalha com a hipótese de que o ex-ator e DJ possa ter sido morto em "um acerto de contas" relacionado ao tráfico de drogas. A informação foi revelada pelo jornal O Globo e confirmada por Splash.

Rebello mudou recentemente para Trancoso ao lado da esposa e trabalhava como DJ. Nas redes sociais, a mãe de João, Maria Rebello, afirmou que seu filho foi assassinado "por engano", após "confundirem" o carro dele. "Mataram por engano, confundiram o carro! Ele estava vivendo em uma cidade onde parecia uma vida tranquila com sua mulher Karine tocando, fazendo festa com sua doçura. Meu luto será eterno", disse.

Segundo testemunhas, João foi atacado por dois homens enquanto estava dentro de um carro. Ele foi atingido por vários disparos à queima-roupa nas proximidades da Praça da Independência. A informação foi confirmada a Splash pela Polícia Civil do estado.

Caso é investigado pela 1ª Delegacia Territorial. A polícia informou que realiza diligências para identificar a autoria e a motivação do crime.

João era sobrinho de Jorge Fernando. O diretor, que morreu em 2019, comandou produções como "Guerra dos Sexos" (1983), "A Próxima Vítima" (1995) e "Chocolate com Pimenta" (2003).

João Rebello atuou em algumas produções da Globo, como "Cambalacho" (1986), "Bebê a Bordo" (1989), "Deus nos Acuda" (1992), "Vamp" (1991) e "Zazá" (1997).