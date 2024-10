Jogo do churrasco: Juninho e Suelen discutem: 'Deusa grega'

Durante o programa da Hora do Faro no domingo (13), Galisteu comandou a dinâmica do churrasco com os oeões de A Fazenda (Record).

O que aconteceu

A apresentadora sorteou alguns peões para darem espetinhos verdes aos jogadores que estão "ao ponto", ou seja, estão prontos para irem até a final, e espetinhos vermelhos para os que "passaram do ponto", ou sejam, tem comportamentos que 'se passam'.

Na vez de Gizelly, a peoa entregou o espetinho vermelho para Fernando Presto, mas aproveitou a oportunidade para se desculpar com o chef: "Não quero sabonetar, mas quero te pedir desculpas pelas vezes que passei do ponto e agora to aprendendo a lidar com o seu jeito e estou gostando de você".

"Eu também passei do ponto te mandando tomar naquele lugar quando você me encheu o saco, mas eu sei que me excedo. Eu sou o tipo de pessoa que não guardo rancor, só com quem merece", respondeu o ex-Masterchef. Galisteu deu uma chamada na ex-BBB por não ter seguidos as regras da dinâmica. "Não entendi. Tinha tantos momentos para fazer isso e agora era a hora de você ser direta."

Gizelly responde que queria fazer o apelo no momento que toda "a família brasileira estivesse assistindo". "Então vou dizer o seguinte: na sua opinião, Fer passou do ponto e está pronto para sair", repreendeu a apresentadora.

Ao ser sorteado, Juninho distribuiu o espetinho vermelho para Suelen e argumentou que a peoa brigou com Flor por ter tomado uma punição e dias depois, a própria irmã de Rafael Zulu cometeu o mesmo erro, foi repreendida pela produção e não se desculpou com os colegas. "Ela pediu desculpa para alguém? De todo mundo, você foi a única que não pediu desculpa, foi super grossa, a Deusa grega, Deusa do Olimpo."

Ele continua e diz que Suelen fica procurando confusão pela casa e ele estava usando o espaço para expor o seu desconforto. "É só bater lá, plim plim", alfinetou Suelen.

Juninho finaliza. "Chega, já passou do ponto."

Suelen responde que não acorda tratando os outros mal e que outros também reclamavam e tinham confusões, mas não eram vistos como "grosseiros". "Tenho meu jeito, não vou mudar porque Juninho ou Sacha, ou seja lá o que for quer que eu mude, ele tem esse jeito que também não me agrada, sendo que é problema dele.

Ao fim da dinâmica, Galisteu surpreendeu os peões com um prêmio de R$ 20 mil reais. Os que tivessem mais espetinhos verdes, ou seja, que foram elogiados pelos colegas, dividiriam o valor milionário. Com dois churrascos cada, Zé Love e Flora Cruz conquistaram o prêmio da noite, ficando, cada, com R$ 10 mil.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Cauê? Resultado parcial Total de 48232 votos 0,72% Albert Bressan 0,67% Babi Muniz 3,46% Camila Moura 0,67% Fernanda Campos 0,64% Fernando Presto 0,68% Flor Fernandez 0,07% Flora Cruz 0,71% Gui Vieira 1,86% Gilsão 0,38% Gizelly Bicalho 1,56% Juninho Bill 2,61% Júlia Simoura 0,15% Luana Targino 33,11% Sacha Bali 7,38% Sidney Sampaio 0,44% Suelen Gervásio 2,17% Vanessa Carvalho 4,85% Yuri Bonotto 4,90% Zaac 32,97% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 48232 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso