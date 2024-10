Kanye West e Bianca Censori terminam relacionamento, diz site

Kanye West, 47,e Bianca Censori, 29, estariam separados.

O que aconteceu

De acordo com o site TMZ, o agora ex-casal teria contado aos amigos próximos que se separaram há algumas semanas. Com isso, a arquiteta teria ido para a Austrália para passar um tempo com sua família.

Segundo o site, o rapper teria dito aos mais chegados que planeja morar em Tóquio e se divorciar de Bianca. Apesar de nada ter sido confirmado, os dois não tem sido vistos juntos há algum tempo.

O cantor foi visto sozinho na capital japonesa. Antes dessa viagem, Kanye teria saído para apreciar uma noite de luta livre no final de setembro, onde também foi visto sem Bianca.

Bianca e Kanye se casaram em dezembro de 2022, apenas um mês após de West ter se divorciado de Kim Kardashian, 43. Ele e a socialite tem quatro filhos: North, 11, Saint, 8, Chicago, 6, e Psalm, 5.