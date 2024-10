Homem é preso após fingir ser João Guilherme para obter cartão de crédito

Um homem de 25 anos foi preso, nesta sexta-feira (4), após fingir ser o ator João Guilherme para conseguir acesso a cartão de crédito em uma agência bancária localizada em Belo Horizonte (MG).

O que aconteceu

Suspeito usou um RG com o nome João Guilherme de Ávila Costa, nascido em 01/02/2022, nome e data de nascimento do ator. O homem tentou usar o documento de identidade falso em uma agência do banco Itaú localizada na Rua Pernambuco, na região central da capital mineira.

Homem alegou no banco que precisava de um cartão de crédito provisório. Os funcionários da agência suspeitaram da atitude dele e acionaram a Polícia Militar de Minas Gerais. O suspeito já havia tentado o mesmo golpe anteriormente em outras agências bancárias, segundo informações que constam no boletim de ocorrência registrado pela PM-MG.

Jovem foi preso em flagrante. À polícia, ele alegou que iria utilizar o cartão de crédito para conseguir comprar um aparelho de celular novo.

Em nota, o Itaú informou que seus funcionários acionaram a polícia tão logo perceberam se tratar de um golpe. O banco também disse cooperar com as investigações do caso. Splash não conseguiu contato com a assessoria de imprensa de João Guilherme.

O suspeito foi autuado pelo crime de estelionato. Como não teve a identidade revelada, não foi possível localizar sua defesa para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.