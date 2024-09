Fernando Zor aparece em clima de romance após assumir novo namoro

Fernando Zor, 40, apareceu em clima de romance com a nova namorada durante o rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo. Os dois trocaram beijos e posaram para fotos durante o show de Jorge e Mateus no evento.

O que se sabe sobre o namoro

A atual companheira do cantor é Lara Bissi, médica dermatologista. O sertanejo, que forma dupla com Sorocaba, tinha assumido a relação nas redes sociais na semana passada, com uma declaração para a mulher.

Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja

escreveu ele ao postar uma foto com a namorada no Instagram

Lara não é famosa e existem poucas informações sobre sua vida pessoal. Apesar de ter mais de 40 mil seguidores no Instagram, ela tem poucas publicações nas redes sociais.

Fernando Zor foi noivo de Maiara, 36, que forma dupla com a gêmea, Maraisa. Eles ficaram juntos entre 2019 a 2022, mas chegaram a terminar o relacionamento 13 vezes.

Antes, ele foi casado com Mikelly Medeiros, mãe de Alice, filha caçula do artista. Ele também é pai de Kamily, fruto de um breve relacionamento com Aline Oliveira.