Daniel Radcliffe lamenta morte de Maggie Smith; veja reações entre famosos

Famosos lamentaram a morte de Maggie Smith, atriz de "Harry Potter" e "Downton Abbey", na manhã desta sexta-feira (27).

Daniel Radcliffe, ator que deu vida ao personagem Harry Potter, falou sobre a morte da estrela em conversa com a BBC. O artista disse que Maggie "conseguia intimidar e encantar ao mesmo tempo".

Sempre me considerarei incrivelmente sortudo por ter trabalhado e passar tempo com ela no set. Daniel Radcliffe

O ator ainda afirmou: "A palavra 'lenda' é utilizada em excesso, mas se ela se aplica a alguma pessoa na nossa indústria, é a Maggie".

Whoopi Goldberg, que atuou com Maggie em "Mudança de Hábito" (1992), publicou uma homenagem.

Maggie Smith foi uma grande mulher e uma atriz brilhante. Eu ainda não consigo acreditar que tive a sorte de trabalhar com a 'única'. Minhas mais sinceras condolências à família. Descanse em paz. Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg atuou com Maggie em "Mudança de Hábito" (1992) Imagem: Reprodução/Instagram

Jonathan Anderson lamentou a notícia por meio de publicação nas redes sociais. A estrela participou da última campanha lançada pela Loewe, da qual o estilista atuou como diretor criativo. "De coração partido", escreveu o profissional, no Instagram.

Hugh Bonneville, astro de 'Downton Abbey', enviou uma nota à imprensa internacional. "Qualquer um que já tenha compartilhado uma cena com Maggie atestará seu olhar aguçado, sagacidade afiada e talento formidável. Ela foi uma verdadeira lenda de sua geração e, felizmente, viverá em tantas interpretações magníficas na tela", diz a nota.

Michelle Dockery, que viveu Lady Mary em "Downton", prestou suas homenagens em declaração à revista "People". "Não havia ninguém como Maggie. Ela fará muita falta, e meus pensamentos estão com a família dela".

Página oficial da saga "Harry Potter", no Instagram, publicou uma homenagem à atriz. "Maggie Smith era uma força brilhante como professora Minerva McGonagall, em todos os oito filmes de Harry Potter. Estamos tão tristes."

Morre Maggie Smith

Maggie Smith morreu nesta sexta-feira (27) aos 89 anos Imagem: John Phillips/Getty Images for BFI

Maggie morreu na manhã desta sexta-feira (27) aos 89 anos. A atriz morreu "pacificamente" no hospital na manhã de hoje, informaram os filhos em nota.