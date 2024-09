Flor Gil, 15, lança faixa com Gilberto Gil ao violão e Bela Gil aos prantos

Flor Gil, neta de Gilberto Gil e filha de Bela Gil, fez show de lançamento de seu primeiro álbum para a família e amigos famosos no Rio, nesta quarta-feira (11). Enquanto a mãe chorou na plateia, o avô tocou violão e, depois, falou sobre a neta: "Já é madura, praticamente, aos 15 anos de idade".

O que aconteceu

Flor fez show íntimo com canções intimistas. Na apresentação para convidados, ela mostrou arranjos acústicos e uma voz que o avô definiu como "moderna, 'cool', quieta".

A primeira música, a inédita "Baby Doeu", fez a mãe chorar. Bela Gil aplaudiu com a cara molhada. A letra é sobre saudade e o vocal é sussurrado, à la Billie Eilish.

A plateia era restrita e estrelada. Em um dos intervalos, se formou uma rodinha de conversa global entre Rafa Kalimann, Renato Góes e Sophie Charlotte.

Depois do show, Flor e Gil falaram com a imprensa nos bastidores. Ela se mostrou consciente do privilégio ao ser questionada sobre ser "nepobaby" (filha de famoso com vantagem profissional).

Crescendo, principalmente na internet, entendi o peso que é ser da minha família. Carrego isso com orgulho e com leveza. Flor Gil

Flor chamou o avô no palco para tocar a balada "Choro Rosa". Enquanto isso, Enzo Celulari tomava um drink cor de rosa a poucos passos de Flora Gil, a matriarca e produtora da família, que olhava ao redor com atenção.

Flor Gil se apresenta com o avô, Gilberto Gil, ao violão Imagem: Divulgação

Flora, esposa de Gil, teve uma sacada que ajudou no show. Ela notou que o álbum foi feito à distância pela neta, que mora em Nova York, com o avô e outras pessoas no Brasil.

Flora entrou em contato com a Meta, dona do WhatsApp. A empresa já havia planejado uma grande campanha sobre o app, com foco em encontros e privacidade. A história dos Gil se encaixou. O show faz parte deste projeto da Meta, primeiro da série Private Sessions.

No app, foi Flor quem guiou o avô. Ela deu dicas sobre "erros de digitação, como mandar áudios e arquivos". Eles trocaram ideias sobre "sonoridades e jeitos de cantar".

Família à distância - inclusive Preta

Toda a família Gil se envolveu. "Dava para compartilhar áudios, demos e ideias, com pessoas de quem eu gostaria de ter opinião, tios e primos. Do Bento à tia Preta", diz Flor.

Flor também cantou no show o emotivo single "Hell No". "Fiz numa noite conturbada. Transpus a angústia para a música, que é o melhor que eu poderia ter feito", define Flor.

Flor Gil posa com a família nos bastidores de show Imagem: Divulgação

Gil estranhou o lançamento de singles em streaming. "Antes, a gente lançava um LP. Agora é tudo picotado. Ela lançou um single, agora outro. Mas está lançada. Segurem." O álbum completo sai em streaming ainda em 2024.

Ela também fez covers com Gil ao vivo: "Moon River", clássico da trilha de "Bonequinha de Luxo" e "Não Chores Mais", versão de Gil para Bob Marley. A voz de Flor falhou no início do show, mas depois engatou.

No fim, foi a vez de Flor chorar e chamar a família para uma foto. Ela deu um recado: "Beijos para a minha tia Preta, que não está aqui, e está se curando novamente". Preta recentemente revelou que está em novo tratamento contra o câncer.

Avô sem aposentadoria

Gilberto Gil toca violão em show da neta, Flor Imagem: Divulgação

Gilberto Gil vai fazer sua última grande turnê em 2025. Ele já esclareceu que não vai se aposentar. Nos bastidores, voltou a explicar que ainda vai tocar depois deste projeto.

[É uma despedida] das excursões grandes, intensas, extensas. Dos palcos, não. Nos palcos, sempre que tiver oportunidade, estarei. Gilberto Gil

Ele indicou que quer trabalhar com suas canções menos conhecidas. "Quero voltar a elas, revisitar com públicos mais afeitos, mais seletos. Gente que aprecia os 'lados b' da gente. Tem muita coisa para apresentar."

"Pretendo continuar cantando, tocando, compondo eventualmente, também. Mas essas excursões exaustivas eu não quero mais, não", frisou o avô Gil.