Após ser investigada por Vênus, Joana mente sobre assassinato

No capítulo de quarta-feira (14), da novela "Família É Tudo" (Globo), Léo não acredita na revelação de Otto. Hans cobra de Gina sua infiltração na Fundação Todos Humanos.

Lupita se apavora com as ameaças de Memo. Joana mente para Vênus e diz que não se lembra do acidente que sofreu com Pedro. Otto tenta convencer sua cúmplice a se encontrar com Léo.

Sheila, Chicão, Andrômeda e Ernesto se hospedam no mesmo hotel. Brenda não deixa Paulina sair de casa. Tom decide marcar sua operação.

Electra se enfurece com Jéssica depois de perder vaga de solista, e se vinga da rival. Júpiter e Guto estranham ao ver Memo com Lupita na pensão. Tom, Pudim e Laurinha flagram Vênus e Léo juntos.