Segredos do cosmo: telescópio revela imagens impressionantes do universo

A missão do telescópio espacial europeu Euclid, lançado em julho de 2023 com o objetivo de estudar a matéria e a energia escuras no universo, divulgou seus primeiros resultados científicos nesta semana.

As imagens nunca antes vistas demonstram a capacidade de Euclid de desvendar os segredos do cosmos e permitir aos cientistas caçar planetas, usar galáxias para estudar matéria misteriosa e explorar a evolução do Universo.

ESA (Agência Espacial Europeia)

As imagens obtidas pelo Euclid são pelo menos quatro vezes mais nítidas do que aquelas que podemos obter com telescópios terrestres. "Não é exagero dizer que os resultados que estamos vendo são sem precedentes", disse a diretora de ciência da ESA, Carole Mundell.

Confira as cinco novas imagens:

Aglomerado de galáxias Abell 2390

Nova imagem do telescópio espacial Euclid do aglomerado de galáxias Abell 2390 Imagem: Divulgação / ESA / Euclid / Consórcio Euclid / Nasa

Uma das imagens reveladas foi a do aglomerado de galáxias Abell 2390. Nela, o telescópio revela mais de 50 mil galáxias e também mostra uma exibição de lentes gravitacionais, representando arcos curvos gigantes no céu — alguns dos quais são, na verdade, múltiplas visualizações do mesmo objeto distante.

Este recorte mostra a luz que permeia o aglomerado de estrelas que foram arrancadas de suas galáxias-mãe e situadas no espaço intergaláctico, segundo a ESA.

Formação estelar Messier 78

Nova imagem do telescópio espacial Euclid da região de formação estelar Messier 78 Imagem: Divulgação / ESA / Euclid / Consórcio Euclid / Nasa

A formação estelar Messier 78 é uma espécie de "berçário estelar" envolto em poeira interestelar. O Euclid usou sua câmara infravermelha para conseguir a imagem, que expõe pela primeira vez regiões ocultas de formação estelar, mapeando os seus complexos filamentos de gás e poeira com detalhes sem precedentes.

Imagem revela mais de 300 mil novos objetos só neste campo de visão. Os cientistas da missão estão usando estes dados para estudar a quantidade e proporção de estrelas e objetos menores encontrados — de acordo com a agência europeia, isso seria a "chave para compreender a dinâmica de como as populações estelares se formam e mudam ao longo do tempo".

Galáxia espiral NGC 6744

Nova imagem do telescópio espacial Euclid da galáxia espiral NGC 6744 Imagem: Divulgação / ESA / Euclid / Consórcio Euclid / Nasa

Nesta imagem, Euclid mostra a galáxia espiral NGC 6744, um arquétipo do tipo de galáxia que atualmente forma a maioria das estrelas do Universo.

O campo de visão do telescópio cobre toda a galáxia e captura não somente a estrutura espiral em escalas maiores, mas também detalhes em pequenas escalas espaciais. Entre outras questões, os cientistas estão usando estes dados para compreender como a poeira e o gás estão ligados à formação das estrelas.

Aglomerado de galáxias Abell 2764

A nova visão do telescópio espacial Euclid do aglomerado de galáxias Abell 2764 Imagem: Divulgação / ESA / Euclid / Consórcio Euclid / Nasa

Revelado pela nova imagem do Euclid, o aglomerado de galáxias Abell 2764 compreende centenas de galáxias dentro de um vasto halo de matéria escura. Esta visão completa só foi obtida graças ao campo de visão impressionantemente amplo do telescópio.

Além do aglomerado de galáxias, também é possível ver na imagem uma estrela muito brilhante em primeiro plano, que se encontra dentro da nossa própria galáxia.

Grupo de galáxias Dorado

A nova imagem do telescópio espacial Euclid do grupo de galáxias Dorado Imagem: Divulgação / ESA / Euclid / Consórcio Euclid / Nasa

Nesta imagem, Euclid capturou galáxias em evolução e fusão no grupo de galáxias Dorado, "com belas caudas de maré e conchas vistas como resultado de interações contínuas".

Ainda segundo a ESA, esta quinta e última imagem mostra a versatilidade de Euclid: uma grande variedade de galáxias é visível nela, desde muito brilhantes até muito fracas.