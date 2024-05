De Rodolfo a Monique Evans: os famosos que já frequentaram a Bola de Neve

Rodolfo Abrantes, ex-membro dos Raimundos, disse que ele e a esposa, Alexandra Abrantes, sofreram abusos dos pastores da igreja Bola de Nove de Balneário Camboriú, em Santa Catarina.

Minha esposa foi chamada de Jezabel para baixo, fui acusado de uma dívida com o selo musical da igreja (o que através de uma prestação de contas foi comprovado que eu não devia nada), tudo isso, talvez com o intuito de se preservar e manter esse sistema funcionando. Rodolfo Abrantes

Igreja já foi frequentada por outros famosos

João Lucas e Sasha Imagem: Reprodução/Instagram

João Lucas, marido de Sasha Meneghel, é filho de pastores da Igreja Bola de Neve. Ele já participou de viagens missionárias pelo Brasil e por Angola. O jovem, que começou a carreira na música gospel, deixou o gênero para seguir carreira no pop.

Guilherme Berenguer mora nos Estados Unidos e está longe da TV há quase 10 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Unidade na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, já foi frequentada por nomes como Fernanda Vasconcellos, Guilherme Berenguer e Roberta Foster. Em entrevista à revista IstoÉ, em 2008, Berenguer contou que encontrou na igreja um ambiente estimulante.

Monique Evans e Cacá Werneck se casam no Rio Imagem: Daniel Pinheiro / Brazil News

Monique Evans também congregou na Bola de Neve. À época, ela comandava o programa Noite Afora, da Rede TV!. Em um culto, a apresentadora chegou a anunciar aos fiéis que estava deixando a atração erótica.

Famosa não frequenta mais a igreja. Recentemente, Monique se casou com a DJ Cacá Werneck. A cerimônia foi conduzida pelo pastor Marcos, da Igreja Cristã Contemporânea: "Hoje eu vim aqui em nome do amor sem preconceito. Amor que não tem cor e gênero. Em nome do amor de Deus".

Alexandre Frota já frequentou a igreja Imagem: Reprodução/Youtube

Alexandre Frota passou a frequentar a Bola de Neve em 2008, segundo publicação do jornal Folha de S.Paulo. Em entrevista ao portal R7, em 2013, ele contou que encontrou Deus quando ficou internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 2006. "E em 2007, quando uma mulher me parou na frente da Record e falou sobre a minha vida." À época da entrevista, no entanto, ele já havia deixado a Bola de Neve.