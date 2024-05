João Guilherme exibe novo visual para filme sobre jogo do bicho; veja foto

Na quarta-feira (22), João Guilherme exibiu seu novo visual para o filme "Corrida dos Bichos".

O que aconteceu

Para o longa-metragem sobre o jogo do bicho, o ator descoloriu o cabelo. "Essa é minha caracterização, esse loiro. A partir de agora eu sou assim", disse ele.

O filme é produzido pela Amazon Prime Video e conta com grande elenco. Além de João Guilherme, Rodrigo Santoro, Bruno Gagliasso, Isis Valverde, Grazi Massafera, Seu Jorge, Silvero Pereira e Matheus Abreu estão escalados para o filme.

João Guilherme mudou o cabelo para 'Corrida dos Bichos' Imagem: Reprodução/Instagram

A história se passa em um Rio de Janeiro distópico e é inspirado no universo ilegal do jogo do bicho, que evoluiu e cada animal passou a ser representado por um corredor de parkour em busca de um prêmio milionário. Na trama, um garoto precisa vencer uma corrida perigosa para salvar a vida da irmã.