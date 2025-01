'Efeito DeepSeek' fez bilionários da tecnologia perderem fortuna em um dia

O chatbot DeepSeek, que compete com o ChatGPT, causou alvoroço no mundo dos negócios e levou à queda do mercado de ações nos EUA nesta segunda-feira (27). Com isso, bilionários do ramo viram seus investimentos caírem, mas só por um dia —hoje, as ações já começaram a subir.

O que aconteceu

O lançamento do modelo de inteligência artificial chinês com menor custo afetou as ações dos EUA. Grandes companhias do mercado começaram, então, uma liquidação massiva liderada pela Nvidia, líder americana de IA. A empresa teve uma perda de aproximadamente 17%, equivalente ao recorde de US$ 589 bilhões (R$ 3,4 trilhões).

As perdas mexeram no ranking dos bilionários. O patrimônio líquido de Jensen Huang, CEO e maior acionista individual da Nvidia, diminuiu US$ 20,8 bilhões (R$ 123 bilhões), saindo da décima para a 17ª posição da lista, segundo cálculos em tempo real da Forbes.

Larry Ellison, presidente da Oracle, teve uma perda maior, de US$ 27,6 bilhões (R$ 163 bilhões). As ações da empresa caíram 14%, e o bilionário saiu da terceira para a quinta posição entre as pessoas mais ricas.

As 10 maiores perdas

Veja quanto os bilionários perderam na segunda-feira (27), segundo a Forbes —vale lembrar que as "perdas" são relativas já que na terça-feira as ações começaram a subir.

Larry Ellison, presidente da Oracle: US$ 27,6 bilhões (R$ 163 bilhões) Jensen Huang, CEO da Nvidia: US$ 20,8 bilhões (R$ 123 bilhões) Michael Dell, CEO da Dell: US$ 12,4 bilhões (R$ 73 bilhões) Larry Page, cofundador do Google: US$ 6,3 bilhões (R$ 37 bilhões) Sergey Brin, cofundador do Google: US$ 5,9 bilhões (R$ 35 bilhões) Andreas von Bechtolsheim, primeiro investidor do Google: US$ 5,4 bilhões (R$ 32 bilhões) Elon Musk, CEO da Tesla: US$ 5,3 bilhões (R$ 31,4 bilhões) Thomas Peterffy, presidente da Interactive Brokers: US$ 4,1 bilhões (R$ 24 bilhões) Henry Samueli, presidente da Broadcom: US$ 3,7 bilhões (R$ 22 bilhões) Henry Nicholas III, Cofundador da Broadcom: US$ 2,8 bilhões (R$ 16 bilhões)

O 'efeito DeepSeek'

Na segunda-feira, o aplicativo DeepSeek ultrapassou o ChatGPT em downloads na Apple Store. A partir daí, as ações de diferentes empresas começaram a cair. Líderes de IA tiveram perdas significativas logo na abertura do mercado, com a Microsoft caindo 4% e a Tesla, 2%, conforme apuração da Forbes.

O DeepSeek é uma ferramenta viável e de menor custo. Estima-se que a empresa treinou o seu modelo chamado V3, lançado em dezembro de 2024, gastando cerca de US$ 6 milhões (R$ 35 milhões). Pode parecer muito dinheiro para quem não é do ramo, mas não chega perto dos US$ 100 milhões (R$ 592 milhões) estimados para treinar o ChatGPT 4. Não custa lembrar que as startups não costumam detalhar seus gastos, então a cifra do DeepSeek pode não ser precisa.

A empresa chinesa conseguiu o feito usando 2.000 chips para treinar seu modelo, contra a estimativa de dezenas de milhares usados pela OpenAI. Estima-se ainda que o DeepSeek tenha sido treinado com chips menos avançados —sanções dos EUA limitaram para a China e outros países a importação de chips sofisticados para inteligência artificial.