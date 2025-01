DeepSeek: IA chinesa barata faz ações de tecnologia como Nvidia caírem

Uma onda de pânico atinge nesta segunda-feira (27) as ações de grandes empresas de tecnologia em todo o mundo depois que o aplicativo de Inteligência Artificial (IA) da empresa chinesa DeepSeek subiu ao topo do ranking de mais vendidos da loja da Apple no fim de semana. Aos olhos dos investidores, o modelo chinês de IA é uma grande ameaça a gigantes como Nvidia, Google e Open AI.

Por volta de 16h15, a Bolsa de tecnologia americana Nasdaq caía 3,31%.

O que está acontecendo?

O modelo desenvolvido pela DeepSeek é mais barato que os da Open AI e outras concorrentes. Além disso, precisa de muito menos microchips de computador para funcionar.

As ações da fabricante de microchips Nvidia (NVDA) se destacava entre as baixas, com uma queda de mais de 17,44% em Nova York no final da tarde. Os papéis da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM) também tinham tombo de 14,47%.

Google, Meta e OpenAI estão investindo pesadamente em IA. O mercado teme que esses gastos não dêem o retorno esperado se a DeepSeek ganhar espaço. Os papeis da Alphabet Inc. (GOOG) caíam 3,31% e os da Microsoft perdiam 2,37%. A Oracle (ORCL), que é parceira em uma joint-venture com a OpenAI e o SoftBank, perdia 14,45%.

A DeepSeek revelou seu novo modelo no mês passado. Mas só chamou a atenção do mercado depois da publicação de um artigo científico na semana passada detalhando como a tecnologia foi constituída.

Em 2024, a Nasdaq subiu quase 30%, enquanto o índice S&P 500, que reúne as maiores empresas americanas, registrou um ganho de mais de 23%. Os dois foram impulsionados por empresas de tecnologia e IA.

*Com agências internacionais de notícias