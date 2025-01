Josias: Governo agiu rápido sobre Pix, mas problema não é só de comunicação

O governo federal demonstrou agilidade para desmentir notícias falsas sobre taxação do Pix, mas a comunicação está longe de ser seu único problema, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta segunda (13).

O presidente Lula (PT) divulgou em suas redes sociais um vídeo no qual anuncia uma doação para ajudar o Corinthians a quitar dívidas. O petista reforça que o governo não taxará o Pix "de forma nenhuma". O assunto se tornou uma preocupação para o Planalto, uma vez que diversas publicações enganosas circulam pelas redes sociais.

O que há de essencial nessa movimentação é o fato de que o governo parece ter acordado para a necessidade de responder rapidamente às mentiras que surgem nas redes sociais. Diferentemente do que se costuma dizer, a mentira tem uma perna muito longa nas redes. Neste caso específico, era urgente que alguma coisa fosse feita.

A Receita Federal anunciou um aperfeiçoamento do seu sistema de fiscalização e isso, evidentemente, não se confunde com taxação de Pix. O que se tenta fazer é evitar que uma pessoa que não tenha renda faça despesas livremente sem que o Fisco enxergue que ali há algum tipo de trambique.

Há muito tempo a oposição vem falando em taxação de Pix. Essa mentira ressurge nas redes sociais de vez em quando e era preciso que o governo a desmentisse rapidamente. [A doação ao Corinthians] Foi uma manifestação do presidente da República. Quem estava acreditando na mentira teve razões para duvidar. Ninguém imagina que o Lula contaria uma lorota como essa porque o preço político seria muito alto. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, a rapidez do governo em responder à onda de desinformação sobre o Pix já é um pequeno reflexo da chegada de Sidônio Palmeira, novo ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom).

Sidônio ainda nem assumiu a Secom e isso já tem algum efeito. Não tem mágica. O problema do governo não é apenas de comunicação, evidentemente. Também é. O governo precisa ter o que comunicar.

Aqui, agiu rapidamente para desmentir uma falsidade lançada nas redes sociais. É preciso ver o que Sidônio fará. Hoje, ele teve a primeira reunião com Lula. Vamos ver. Josias de Souza, colunista do UOL

