Impacto de incêndios da Califórnia podem chegar a R$ 349 bilhões

Os incêndios florestais em Los Angeles trarão perdas econômicas para a região. De acordo com a AccuWeather, em informações divulgadas pelo "Business Insider", a estimativa dos danos é entre US$ 52 bilhões (R$ 318 bilhões) a US$ 57 bilhões (R$ 349 bilhões). O impacto total só poderá ser calculado quando as chamas forem controladas.

O que aconteceu

Cinco pessoas morreram devido a incêndios. As autoridades também informaram que há um "número significativo" de feridos, sem dar detalhes sobre a condição de saúde deles.

Joe Biden, presidente dos EUA, declarou desastres de grandes proporções na última quarta-feira (8). Isso permite que governos estaduais, tribais e locais tenham assistência financeira para apagar os incêndios —a medida abaterá pelo menos 75% dos custos do governo da Califórnia com o combate às chamas.

Mais de 13 mil casas estão em áreas ameaçadas pelas chamas ou já foram destruídas. Segundo a polícia do condado de Los Angeles, 32,5 mil pessoas receberam ordem de evacuação em Pasadena, Altadena e Sierra Madre.

Os valores médios das casas, segundo o "Business Insider, é de US$ 2 milhões (R$ 12 milhões). Residências de famosos, como Paris Hilton, foram destruídas.

O cálculo do prejuízo também inclui impactos para empresas da região, além de consequências para o turismo e para a saúde de quem está no local, devido a danos causados pela fumaça e água.

Em 2018, a perda total, segundo a seguradora alemã Munich Re, foi de US$ 16,5 bilhões (R$ 101 bilhões).

Este provavelmente acabará sendo um dos incêndios florestais mais caros da história moderna da Califórnia e também será um dos mais prejudiciais em termos de número de estruturas destruídas

Jonathan Porter, meteorologista chefe da AccuWeather