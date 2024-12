Bolsa abre nesta sexta em alta; dólar segue próximo à estabilidade

A Bolsa de Valores (B3) abriu as negociações de sexta-feira (27) com ligeira alta, de 0,21%, a 121.330 pontos. O mercado ainda avalia a queda do desemprego divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o IPCA-15 (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), que fechou dezembro em 0,34%. Às 10h, o dólar permanece valorizado, mas em índices próximos à estabilidade, em 0,10%, a R$ 6,183.

O que aconteceu?

Às 10h03, o dólar mantinha tendência de alta nesta sexta-feira (27), apesar de mais próximo da estabilidade, a 0,10%, cotado a R$ 6,183. O pregão abriu com valorização de 0,49%, cotado a R$ 6,208.

Ontem (26), o dólar permaneceu valorizado em grande parte do dia e fechou com alta de 0,38%, a R$ 6,177. Mesmo após o leilão de US$ 3 bilhões feito pelo Banco Central, a moeda norte-americana oscilou no positivo, com poucos minutos em queda, que chegou a -0,09%, cotado a R$ 6,1478.

Com início das negociações aproximadamente uma hora após o leilão, a Bolsa de Valores fechou com alta de 0,26%, a 121.077 pontos. A variação foi pouca durante o dia, até em queda em algum momento, especialmente no começo do pregão, chegando a -0,19%. Mas, depois, a negociação se manteve no positivo, chegando ao ponto máximo de 0,69% no meio da tarde.