Mercado espera mais de US$ 4 tri em fusões e aquisições em 2025 com Trump

Executivos de bancos de investimento esperam que os volumes de negócios globais envolvendo fusões e aquisições ultrapassem US$ 4 trilhões no próximo ano, o maior valor em quatro anos, impulsionados pela promessa do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de menos regulamentação, impostos menores e uma postura amplamente favorável a negócios.

O valor total de transações envolvendo fusões e aquisições (M&A) aumentou 15% em relação ao ano passado, totalizando US$ 3,45 trilhões em 19 de dezembro deste ano, de acordo com dados da Dealogic, recuperando-se de um mínimo de uma década de cerca de 3 trilhões durante o mesmo período do ano passado.

O mercado espera que, no próximo ano, a aplicação da lei antitruste nos EUA seja mais favorável aos negócios, liberando transações que foram suspensas durante o governo Biden. Trump recentemente nomeou Andrew Ferguson para substituir Lina Khan como presidente da Comissão Federal de Comércio (FTC), nomeando um atual membro republicano da agência que deverá facilitar o policiamento sobre grandes fusões corporativas.

"Deixando de lado 2021, o próximo ano pode ser um dos melhores dos últimos 10 anos porque não houve muita volatilidade no volume na última década. Se os volumes globais de fusões e aquisições aumentarem 15% ou 20% no próximo ano, não será nenhuma surpresa para nós", disse Jay Hofmann, codiretor de fusões e aquisições para a América do Norte do JPMorgan Chase.

Os volumes de fusões e aquisições nos Estados Unidos aumentaram 10%, chegando a US$ 1,55 trilhão até o momento neste ano, enquanto a Europa e a Ásia-Pacífico tiveram um salto de 22% e 11%, respectivamente, com volumes oscilando em torno da marca de 800 bilhões.

A expectativa é que os recentes cortes nas taxas de juros dos EUA, a melhoria do ambiente de financiamento e a retomada das ofertas públicas iniciais de ações elevem a sorte das empresas de private equity, que não conseguiram vender ou listar empresas de sua carteira no valor de vários bilhões de dólares durante os últimos dois anos, quando compradores e vendedores não conseguiram chegar a um acordo sobre o preço dos ativos e os mercados de capital acionário ficaram praticamente fechados para grandes IPOs.

"O mercado de IPOs está melhorando e isso realmente ajuda alguns dos ativos maiores que estão nas carteiras dos patrocinadores, para os quais essa pode ser a única saída de monetização", disse John Collins, codiretor global de fusões e aquisições do Morgan Stanley.

Os volumes de aquisições alavancadas aumentaram 35%, chegando a US$ 600,8 bilhões este ano. A aquisição da operadora australiana de data center AirTrunk pela Blackstone por US$ 16 bilhões e o fechamento de capital do conglomerado de entretenimento Endeavor Group pela Silver Lake foram classificadas como as principais operações do ano.

Alguns executivos de bancos de investimento advertem que as tarifas de importação prometidas por Trump podem ser um obstáculo para a economia dos EUA, pois isso pode aumentar a inflação. Na quarta-feira, o banco central dos EUA disse que mais reduções nos custos de empréstimos dependem de mais progressos na redução da inflação.

"Há muitas opiniões de que o governo Trump abrirá as comportas para acordos. Mas estamos um pouco mais cautelosos com relação às mudanças", disse Stephen Pick, chefe de fusões e aquisições para a região EMEA do Barclays.

A aquisição da Kellanova , fabricante de Cheez-It, pela Mars, por US$ 36 bilhões; o acordo de US$ 35 bilhões da Capital One com a Discover Financial; e a compra da Ansys, produtora de software de design, pela Synopsys por US$ 35 bilhões foram as maiores transações de fusões e aquisições do ano.

"As discussões em torno de negócios maiores estão acontecendo e continuarão a acontecer porque o ambiente será mais previsível (em 2025) do que foi na administração recente", disse Krishna Veeraraghavan, codiretor global do grupo de fusões e aquisições da Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison.

GRANDES NEGÓCIOS

Embora o número de transações no valor de mais de US$ 10 bilhões tenha crescido a um ritmo robusto em 2024, o número total de negócios caiu em relação ao ano passado, pois um ambiente regulatório difícil e a incerteza do ano eleitoral forçaram as empresas a adiar a busca de operações transformadoras. Apesar desses ventos contrários, foram anunciados 37 negócios avaliados em mais de US$ 10 bilhões, em comparação com 32 no ano passado.

A economia norte-americana em expansão, a demanda reprimida e os trilhões de dólares de capital não gasto nos balanços das empresas devem resultar em mais atividades de negócios no curto prazo, disseram representantes de bancos de investimento. Os principais bancos do setor estão começando a aumentar as contratações para garantir que as equipes de negociações estejam totalmente equipadas para lidar com o aumento esperado nos volumes de transações.

"Com Trump reduzindo impostos e promovendo desregulamentação, as empresas podem estar mais dispostas a investir dinheiro em fusões e aquisições, em vez de distribuí-lo aos acionistas", disse Nestor Paz-Galindo, codiretor global de fusões e aquisições do UBS.

Com as perspectivas para os resultados de empresas dos EUA parecendo mais animadoras, espera-se que a atividade de fusões e aquisições internacionais também melhore, uma vez que os compradores estrangeiros com dinheiro disponível estão cada vez mais de olho em alvos atraentes nos EUA. As economias de rápido crescimento na Ásia também estão sendo cada vez mais vistas como atraentes para empresas oportunistas de private equity.

"Dadas suas dinâmicas e ventos favoráveis exclusivos, o Japão e a Índia viram um foco crescente dos patrocinadores, o que se traduziu em um forte impulso no volume de negócios, e esperamos que isso continue em ambos os mercados em 2025, à medida que as fusões e aquisições de patrocinadores retornam globalmente e na região", disse Raghav Maliah, vice-presidente global de banco de investimentos do Goldman Sachs.

Consultores observam que a taxa de negociações rumo a 2025 está começando a retornar aos níveis observados nos anos pré-pandêmicos de 2018 e 2019, quando os volumes de negócios atingiram cerca de US$4 trilhões por ano, em média.

Uma enxurrada de grandes negócios foi anunciada nas últimas semanas, incluindo a fusão de US$ 13 bilhões da Omnicom com a gigante da publicidade rival Interpublic Group, e a aquisição da corretora de seguros AssuredPartners pela Arthur J Gallagher por 13,4 bilhões.

"As pessoas que estão prevendo que tudo estará funcionando a partir de janeiro provavelmente estão um pouco otimistas demais. Tudo está caminhando na direção certa. Não estou convencido de que veremos outro ano (recorde) como 2021, mas tenho esperança de que seja um pouco mais parecido com 2019 ou 2020, logo antes da Covid", disse Daniel Wolf, sócio de fusões e aquisições da Kirkland & Ellis.

O setor de tecnologia foi responsável pela maior parte da atividade de fusões e aquisições este ano, com um aumento de mais de 20% em relação ao ano anterior, chegando a US$ 534 bilhões globalmente.

"Os tipos de negócios que estamos vendo em andamento são do tipo que vimos menos nos últimos dois anos e parece que há muita empolgação para fazer negócios grandes e transformadores", disse Mark Bekheit, vice-presidente global da prática de fusões e aquisições da Latham & Watkins.