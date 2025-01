Porto vai enfrentar Roma na repescagem da Liga Europa

O Porto, que já foi campeão da Liga Europa, vai enfrentar a Roma de Claudio Ranieri no duelo de maior destaque dos playoffs que classificam para as oitavas de final do torneio, de acordo com o sorteio realizado nesta sexta-feira (31).

O time português, que venceu a Liga Europa em 2011 e a sua antecessora, a Copa da Uefa, em 2003, jogará a partida de ida em casa, no dia 13 de fevereiro, e a volta na capital da Itália, uma semana depois.

Outros jogos de destaque na fase de playoff serão o Fenerbahçe de José Mourinho contra o Anderlecht e o Ajax enfrentando o Union Saint-Gilloise.

Os oito vencedores destes playoffs vão avançar para as oitavas de final, onde se juntarão aos oito melhores times da fase de liga do torneio.

A Lazio terminou na liderança dessa primeira fase, à frente do Athletic Bilbao, com Manchester United e Tottenham em terceiro e quarto, respectivamente.

O adversário do Athletic nas oitavas de final será o vencedor do confronto entre Ferencvaros e Viktoria Plzen ou do vencedor de Porto-Roma.

O sorteio das oitavas de final acontecerá no dia 21 de fevereiro, com os duelos sendo disputados na primeira quinzena de março.

A final da Liga Europa será disputada em Bilbao no dia 21 de maio.

-- Confrontos da repescagem da Liga Europa:

Ferencvaros-Viktoria Plzen

Twente-Bodo Glimt

Union St.Gilloise-Ajax

AZ Alkmaar-Galatasaray

Porto-Roma

Fenerbahçe-Anderlecht

PAOK-FCSB

Midtjylland-Real Sociedad

