Nikkei tem leve alta com ganhos em ações de tecnologia

TÓQUIO (Reuters) - O índice japonês Nikkei fechou em leve alta nesta sexta-feira, com as ações de tecnologia acompanhando os ganhos de Wall Street na véspera, enquanto um iene mais forte pesou sobre o sentimento do mercado e as preocupações com as tarifas de importação dos Estados Unidos persistiram.

O Nikkei subiu 0,15%, para 39.572,49 pontos, registrando sua terceira sessão consecutiva de ganhos. No entanto, o índice caiu 1% na semana, em sua quarta queda semanal em cinco semanas.

A Tokyo Electron, fabricante de equipamentos para fabricação de chips, subiu 3,33%, fornecendo o maior impulso ao Nikkei.

A Fujikura, que fabrica fibras usadas por data centers e é um indicador de investimentos relacionados à inteligência artificial, avançou 4%.

"Os ganhos nas ações japonesas foram limitados, já que o iene se fortaleceu e o mercado também estava preocupado com a política tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, e seu impacto sobre as empresas japonesas", disse Kentaro Hayashi, estrategista sênior da Daiwa Securities.

Trump disse que implementará tarifas de 25% sobre as importações de Canadá e México no sábado.

O iene está a caminho de seu melhor início de ano desde 2018, impulsionado pela visão de que o Banco do Japão provavelmente continuará elevando a taxa de juros, enquanto seus pares estão afrouxando a política monetária. [FRX/]

Uma moeda japonesa mais forte tende a prejudicar as ações de exportadores, pois diminui o valor dos lucros no exterior em termos de ienes quando as empresas os repatriam para o Japão.

. Em HONG KONG, o índice HANG SENG permaneceu fechado.

. Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações.

. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, ficou fechado.

. Em SEUL, o índice KOSPI teve desvalorização de 0,77%, a 2.517 pontos.

. Em TAIWAN, o índice TAIEX permaneceu fechado.

. Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 1,44%, a 3.855 pontos.

. Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 avançou 0,45%, a 8.532 pontos.

(Por Junko Fujita)