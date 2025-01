Lula teve reação precipitada ao dizer que taxaria EUA, diz ex-embaixador

O presidente Lula (PT) agiu de forma precipitada ao dizer que haverá reciprocidade caso Donald Trump aumente as taxas de produtos brasileiros, disse o ex-embaixador Rubens Barbosa em entrevista ao UOL News nesta sexta (31).

Trump ameaçou taxar em 100% os produtos vindos de países do Brics caso o bloco crie uma moeda própria para substituir o dólar no comércio exterior. O presidente dos EUA ainda confirmou tarifas de 25% para mercadorias originárias de México e Canadá e sinalizou que a medida pode se estender à China. Lula afirmou "não ter nenhuma dificuldade" em taxar produtos brasileiros exportados para os EUA.

A reação de Lula foi um pouco precipitada. Quando estive em Washington, em 2002, houve uma taxação sobre o aço e o alumínio e a gente conversou. Não me surpreenderia se agora, novamente por razões de política econômica e industrial norte-americana, se o alumínio e o aço forem taxados de novo.

Não caberia uma retaliação porque isso já existiu e eliminamos com uma conversa bilateral. O Brasil é um grande exportador de vários tipos de aço para os EUA, que dependem de nós. A taxação geral de produtos brasileiros sem uma justificativa é diferente, mas a posição do Brasil deveria ser de cautela e não de ameaças, porque estamos ameaçando no vazio. Rubens Barbosa, ex-embaixador

Para Barbosa, Trump não deve levar a cabo as ameaças de que taxará produtos de vários países do mundo. O ex-embaixador citou a cautela do presidente norte-americano ao lidar com a China e recomendou serenidade ao governo federal nas reações às declarações de Trump.

Em relação ao mundo, essas tarifas que estão sendo ameaçadas a todos os países de forma indiscriminada não vão acontecer. Em relação à China, Trump não fez nada em duas semanas de governo. Talvez estejam preparando as medidas, porque isso demanda um estudo técnico para a imposição de tarifas.

Trump já declarou que quer ir à China conversar com Xi Jinping e fazer um acordo comercial. Ele está sendo cauteloso. Vamos aguardar. É muito prematuro reagir antes de o fato acontecer. Precisamos ter uma atitude pragmática, tranquila, e só reagir quando o fato acontecer. Esse pronunciamento do Lula foi um pouco precipitado. Rubens Barbosa, ex-embaixador

Veja a íntegra do programa: