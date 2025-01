Kellanova anuncia investimentos de R$ 360 milhões em unidade de SC

São Paulo, 31 - A Kellanova, do setor de alimentos, anunciou nesta sexta-feira, 31, em nota, investimentos de R$ 360 milhões nas linhas de produção de mais de cem produtos da empresa, com unidade fabril em São Lourenço do Oeste (SC). A empresa observa que, de três anos para cá, os investimentos já somam R$ 600 milhões e seguem "em linha com a visão da companhia de liderar globalmente o segmento de snacks, com foco principal nas categorias de cereais e salty snacks". A Kellanova é detentora de marcas conhecidas, como Pringles, Sucrilhos, Choco Krispis e Cheez-It, entre outras. A empresa comenta também que São Lourenço do Oeste abriga o maior parque industrial da Kellanova na América Latina e um dos três maiores do mundo.