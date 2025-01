Escova 5 em 1 está por R$ 39, mas vale a pena? Veja o que diz quem comprou

Para quem gosta de alisar o cabelo, mas tem a preocupação de não danificá-lo, esse achadinho do Guia de Compras UOL pode ser interessante. Essa escova alisadora promete diferentes funções para modelar o cabelo sem prejudicar os fios. O produto está com um desconto interessante de 66%, custando R$ 39 na Shopee.

De acordo com o fabricante, a escova é cinco em um, e é ideal para levar na bolsa, seja em viagens ou no dia a dia. Descubra mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a escova?

Com design ultrafino e compacto, ideal para levar em viagens;

Escova 5 em 1: alisa, hidrata, modela, alinha e é anti-frizz;

Promete tratar enquanto alisa sem danificar os fios;

Deslizamento fácil e suave nos fios, graças à placa flutuante que se ajusta a cada mecha;

Temperatura de aquecimento que varia de 130°C a 200°C;

Potência nominal de 45W;

É bivolt.

O que diz quem comprou?

Com mais de 101 mil avaliações na Shopee, a escova possui nota média de 4,3 estrelas (máximo de cinco). Os principais pontos positivos são a qualidade e eficiência da escova ao alisar os fios de cabelo.

Chegou dentro do prazo previsto. Adorei a cor. O produto parece ser bom testei em uma mecha de cabelo crespo e alisou mesmo. Não ficou uma perfeição, mas pelo custo vale a pena sim. Gianny Paz

Veio muito bem embalada. A entrega foi muito rápida, chegou em menos de 7 dias, ela está funcionando perfeitamente, e, aparentemente, cumpre o que promete. O material é muito bom e o preço é melhor ainda. Lorena Aparecida

Amei, bem simples de usar, gostei da cor e entrega rápida. Vou comprar de novo para dar de presente. Nogueira

É um excelente produto, nada a reclamar. Entrega, qualidade do produto ótima e segura, você não corre o risco de se queimar. Tenho cabelos bem ondulados, e o resultado superou minhas expectativas. Realmente condiz com o anúncio. Recomendo. Dilzelene Moreno

Pontos de atenção

Alguns consumidores reclamaram do cabo curto, além da temperatura da escova, alegando não esquentar o suficiente para alisar o cabelo. Confira os comentários:

O aparelho é todo em plástico até mesmo os botões. Eu não sei qual o máximo de temperatura, mas não esquenta muito. Para cabelos muito cacheados, não vai atender. No meu cabelo, que já é alisado, numa simples "onda" tive que passar várias vezes para conseguir alinhar. O cabo é curto. Pry

Bem embalado, amei a cor, porém não achei que alisa bem o meu cabelo. Ficou muito alto e não ficou 100% liso. Eu não gostei do resultado. Aline Cruz

Para quem tem o cabelo liso, só para alinhar, é bom. Mas para quem tem o cabelo mais cacheado, fica armado e não fica tão bom. A entrega foi rápida e chegou funcionando perfeitamente. Davi Taurino

