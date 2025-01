No Brasil, 'Lobo de Wall Street' diz que ganhou mais com filme que na Bolsa

No Brasil para uma palestra a empreendedores em São Paulo, o ex-corretor da Bolsa de Valores dos Estados Unidos Jordan Belfort, autor do livro que deu origem ao filme "O Lobo de Wall Street", afirmou que ganhou mais dinheiro por causa do longa do que em seus anos dourados no mercado financeiro.

O que aconteceu

A vida de Belfort no mercado financeiro virou filme, entre outras coisas, porque ele chegou a faturar US$ 50 milhões (R$ 293,5 milhões no câmbio atual) por ano na década de 1990. Questionado sobre quanto ele ganhou depois do sucesso do filme, Belford sorriu, não revelou a cifra, mas garantiu: "Muito mais do que isso [US$ 50 milhões]".

Belfort disse que teve "muita sorte" com o filme. "Posso te garantir uma coisa: É muito mais divertido ter assistido ao filme do que ter vivido aquela vida", disse ele à imprensa minutos antes de sua palestra no evento empresarial Ebulição, na zona norte da cidade. "Aquela vida foi louca."

Bem-humorado, ele fez uma recomendação a quem tiver sua vida retratada em um filme. "Se qualquer um de vocês tiver um filme sobre sua vida, contrate o Leonardo DiCaprio", disse. "E, se for a história da vida de uma mulher, contrate a Margot Robbie", atriz que interpretou sua esposa na época, Naomi Lapaglia, no filme dirigido por Martin Scorsese. "Ela é maravilhosa."

"Melhor momento para investir no Brasil'

Auditório lotado para assistir Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street Imagem: Wanderley Preite Sobrinho/UOL

Questionado sobre o atual momento da economia brasileira, Belfort recomendou investir. "Estou ciente de que agora é um momento desafiador", disse. "Mas o melhor momento para começar um negócio, para investir, é quando tudo parece que está ruim. Quando a economia desce, é o melhor momento para comprar [ações], para se envolver e começar um negócio."

Ele disse que investir em momento de baixa prepara o empreendedor para a alta. "Isso significa que você está sendo consciente do custo, você está construindo de uma maneira correta, e quando isso se transforma, você vai fazer dinheiro."

Brasil socialista?

O "Lobo de Wall Street" disse que preferia não criticar a economia brasileira porque poderia ser "preso". Em sua concepção, o Brasil vive em um governo "socialista" que poderia prendê-lo por criticar o país.

Não quero criticar o Brasil e o povo brasileiro porque posso ser preso por isso, mas minha esposa é argentina e sabe o efeito que é ter um governo socialista e os efeitos que isso pode causar.

Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street

Durante a palestra para um auditório lotado de empreendedores, Belfort distribuiu conselhos sobre venda. Uma dos suas recomendações é ganhar a confiança do cliente em três frentes: ele deve amar o produto, se conectar com o vendedor e confiar na empresa por trás do produto.

Na tarde de quinta (30), o ex-ministro da Economia Paulo Guedes falou no evento. Ele afirmou duvidar que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invada a Groenlândia, território que pertence à Dinamarca.

O Ebulição será retomado nesta sexta (31). Além de Belfort, que volta a palestrar, participarão amanhã do evento os empresários Carlos Wizard e Natalia Beauty.