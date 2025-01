Carros com desconto: veja modelos que estão em 'queima de estoque' em 2025

Em 1º de janeiro o Brasil impôs novos limites de poluição para os automóveis. É o chamado Proconve L8 ou PL8, a 8ª fase do programa responsável por, gradualmente, fazer o transporte motorizado ser neutro em carbono no país.

A nova fase iniciada em 2025 é bem rígida e exigiu alterações importantes das montadoras. O Proconve L8 endurece, principalmente, os limites de emissão de alguns gases orgânicos e, especificamente, dos óxidos de nitrogênio, que potencializam o efeito estufa e degradam a camada de ozônio.

Também há regras quanto aos vapores que escapam para a atmosfera durante o abastecimento, agora devendo ser capturados pelo próprio veículo.

Os carros que saíram de fábrica sem essas mudanças podem ser vendidos apenas até 31 de março, o que tem feito com que as fabricantes promovam descontos vantajosos para queimar o estoque restante de 2024.

Para quem quer comprar um carro novo nestes primeiros meses do ano, o UOL Carros listou alguns dos principais descontos anunciados pelas marcas.

Volkswagen

A Volkswagen é uma das mais dispostas a zerar o inventário de modelos 24/25, com praticamente todo o seu catálogo 2024 em 'saldão' e a VW Amarok Highline já saindo por R$ 293.990 — desconto de R$ 39.000 que é exclusivo para CNPJs, mas vem acompanhando de parcelamento em 24 vezes com taxa zero.

O maior desconto às pessoas físicas é do VW Taos Highline, cuja troca por um carro usado rende bônus de até R$ 26.000 e, dessa forma, faz com que o SUV rival do Jeep Compass saia por R$ 194.990.

Também há bônus na troca por versões reestilizadas de Nivus e T-Cross, lançadas há alguns meses. Para o VW T-Cross Highline, topo de linha, ele chega a R$ 15.000, com preço final de R$ 184.490. No caso do VW Nivus, há benefício de R$ 10.000, fazendo-o custar R$ 133.490 (versão Comfortline) ou R$ 150.790 (versão Highline).

Para o VW Polo Track, líder de vendas entre os carros do Brasil, o bônus é de R$ 6.000 e derruba seu preço para R$ 86.990. O Volkswagen Virtus tem desconto de R$ 9.000 e sai por R$ 132.990.

Fiat

A Fiat já oferece desconto de R$ 11.000 para o Mobi, que abandonou o motor 1.0 Fire na virada do ano e tem suas últimas unidades com esse propulsor saindo até por R$ 63.990 na versão de entrada Like.

A linha 2025/2025 já usa o motor 1.0 Firefly, adequado ao PL8 e com 75 cv (1 cv a mais que o Fire).

Chevrolet

No caso da Chevrolet, o SUV médio Equinox já tem unidades com R$ 40.000 de desconto, levando seu preço a R$ 209.000 em algumas concessionárias. Essas unidades, porém, são anteriores à estreia da geração atual, que chegou com novo design, mais tecnologia e motor 1.5 turbo de 177 cv (contra os 172 cv de até então).

A reportagem de UOL Carros também constatou lojistas realizando ações pontuais, como concessionárias da GM no interior de São Paulo que oferecem bônus de até R$ 30.000 em modelos como Chevrolet Montana, Onix e Onix Plus.

Todos esses ganharão, ainda em 2025, nova mecânica de seus motores turbo, com uso de injeção direta tanto para cumprir as regras de emissão quanto para acrescentar potência e torque. No caso da linha Onix, também haverá uma reestilização, que pode contribuir para descontos ainda maiores à medida que o prazo de vendas se encerra.