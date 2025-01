Assessores de Musk bloqueiam acesso de servidores a sistemas de agência do governo, dizem fontes

Por Tim Reid

WASHINGTON (Reuters) - Assessores de Elon Musk encarregados de administrar a agencia de recursos humanos do governo dos Estados Unidos, bloquearam servidores públicos de carreira dos sistemas de computador que contêm dados pessoais de milhões de funcionários públicos federais, disseram duas autoridades do órgão.

Desde que reassumiu o poder, há 11 dias, o presidente dos EUA, Donald Trump, embarcou em uma grande reforma governamental, demitindo e escanteando centenas de servidores logo em suas primeiras medidas adotadas, alegando a necessidade de reduzir a burocracia e colocar pessoas leais a ele nos cargos. Musk, o bilionário que é CEO da Tesla e dono da plataforma X e foi encarregado por Trump de cortar o tamanho do funcionalismo civil do governo, hoje com 2,2 milhões de funcionários, agiu rapidamente para colocar aliados na agência conhecida como Escritório de Gestão de Pessoas (OPM). Duas autoridades, que falaram com à Reuters sob a condição de não serem identificadas, afirmaram que servidores seniores da agência tiveram cortados seus acessos aos sistemas de dados do departamento. Os sistemas incluem uma grande base chamada de Integração de Recursos Humanos e contém datas de nascimento, números da seguridade social, avaliações, endereços, níveis salariais e tempo de serviço dos funcionários do governo, disseram as autoridades.

“Não temos visibilidade do que eles farão com os sistemas de computador e de dados”, disse uma das autoridades. “Isso é muito preocupante. Não há supervisão. Traz implicações reais de cibersegurança e hacking.” As autoridades afetadas ainda conseguem fazer log in e acessar o email, mas não veem mais as grandes bases de dados que cobrem cada área da força de trabalho federal. Musk, o OPM, representantes da nova equipe e a Casa Branca não responderam imediatamente a um pedido para que comentassem sobre o tema. Don Moynihan, professor da Escola Ford de Políticas Públicas da Universidade de Michigan, disse que as ações trazem preocupações sobre a supervisão do Congresso à agência e como Trump e Musk veem a burocracia federal. "Isso torna muito mais difícil para qualquer pessoa de fora do círculo interno de Musk no OPM saber o que está acontecendo", disse. Uma equipe com funcionários atuais e antigos de Musk assumiu o comando do OPM em 20 de janeiro, quando Trump virou presidente. Eles moveram sofás-cama para o quinto andar da sede da agência, que tem o escritório do diretor e só pode ser acessado com um crachá de segurança ou uma escolta, disse uma das autoridades do OPM. Os móveis foram instalados para que a equipe possa trabalhar 24 horas por dia, disse a autoridade. Quando assumiu o X, em 2022, Musk instalou camas no escritório para permitir que os funcionários trabalhassem mais.

Os novos responsáveis pelo OPM transferiram a diretora de administração da agência, Katie Malague, de seu escritório para um novo local, em um andar diferente, disseram as autoridades. Ela não respondeu a um pedido para que comentasse sobre o assunto.

