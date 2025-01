Você acha certo pagar mais caro por uma peça ou serviço somente por ser dono de um carro considerado de luxo?

Pois isso acontece com frequência: é a velha história do olhar diferente para quem aparenta ter mais dinheiro, em que muitos profissionais se aproveitam para cobrar mais pelo serviço.

Entendo perfeitamente que muitos fatores possam encarecer peças e serviços.

Um carro de luxo pode utilizar peças com materiais nobres e mais tecnologia, assim como a mão de obra precisa ser mais qualificada e ter ferramental específico para atender esse tipo de carro.

Contudo, refiro-me a situações nas quais a peça ou o serviço é exatamente a mesmo aplicado em um carro consideravelmente mais barato.

Na coluna desta semana, apresento três exemplos frequentes desse abuso e como pagar o preço justo.

Peças iguais, preços diferentes

Imagem: Getty Images

Quem tem um carro de luxo na garagem está acostumado a pagar mais pelos respectivos reparos.

Quando é necessário adquirir uma peça de reposição, muitas vezes o atendente coloca um sobrepreço, por deduzir que o cliente tem condições de pagar mais pelo componente em questão.

O que nem todos sabem é que tal peça pode ser exatamente a mesma compartilhada com outro modelo, muito mais simples e barato.

Por exemplo, Audi e Volkswagen fazem parte do mesmo grupo e seus veículos compartilham diversas peças.

O mesmo acontece com Mercedes-Benz, que hoje utiliza em uma parcela dos seus modelos motores feitos em parceria com a Renault.

Mesmo sendo componentes idênticos, quem procura por peças de Audi ou Mercedes pode ter de gastar mais do que se pedissem itens para carros da Volkswagen ou da Renault.

Para se livrar de situações como essa, o ideal é procurar pelo código da peça, que geralmente vem impresso nela.

Com esse código em mãos, basta informá-lo para o atendente da loja ou utilizá-lo em uma compra pela internet.

Oficinas que cobram de acordo com marca do carro

Assim como no caso das peças, oficinas mecânicas multimarcas tendem a cobrar preços mais altos de proprietários de carros de luxo.

Isso é comum até mesmo em serviços que não envolvem complexidades e são semelhantes em quase todos os carros, como manutenções no sistema de freios ou da suspensão.

O ideal é procurar por oficinas que cobram pelo tempo de serviço da mão de obra, independentemente da marca ou do modelo do carro - o valor da hora tem de ser fixo.

Existem aplicativos que calculam previamente o tempo de serviço necessário para cada tipo de manutenção.

Basta informar o modelo do carro e o que precisa ser feito, para ter uma base de quantas horas serão necessárias e depois multiplicar pelo valor da hora da oficina.

Dessa forma, não importando se você é dono de um carro popular de luxo, você vai pagar o preço justo pelo que foi feito no seu carro.

Vistoria com 'preço seletivo'

Quem está acostumado a comprar carros usados já sabe que é necessário fazer uma vistoria nele para transferir o documento.

As empresas de vistorias, apesar de serem cadastradas pelo respectivo Detran (Departamento Estadual de Trânsito), podem cobrar o preço que quiserem por esse serviço, já que não é tabelado.

Sendo assim, é mais um exemplo de profissionais que se aproveitam para cobrar mais dinheiro de quem tem um carro que indique ser mais caro.

Esse serviço de vistoria é bem simples e os itens verificados são os mesmos em qualquer veículo.

Pode ser que, ao registrar os números de chassi e do motor, estes estejam em locais de difícil acesso visual, sendo necessário remover alguma peça - nessa situação, até faria sentido cobrar mais pelo serviço.

Mas isso não diz respeito à nacionalidade ou à marca do carro.

Antes de levá-lo para a vistoria, certifique-se de onde estão esses números - caso estejam em local de fácil acesso, não aceite cobrança adicional.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.