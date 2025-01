Patinadores promissores e ex-campeões mundiais estavam no voo que caiu em Washington

Por Rich McKay e Hannah Lang

(Reuters) - Todas as 64 pessoas a bordo de um voo que partiu de Wichita, no Estado do Kansas, e três militares que estavam em um helicóptero do Exército dos Estados Unidos tinham morrido depois de ambas as aeronaves terem colidido em pleno ar perto de Washington.

Entre as vítimas, estão patinadores artísticos no gelo, familiares e técnicos que participaram de treinamentos para atletas de alto rendimento no Kansas. Entre os 60 passageiros e quatro tripulantes do avião estavam Yevgenia Shishkova e Vadim Naumov, ex-campeões mundiais de patinação artística no gelo nas duplas, que treinavam jovens atletas na região de Boston.

Pelo menos cinco membros de um sindicato de encanadores estão entre os mortos, informou o órgão em comunicado, sem identificar as vítimas.

Abaixo, o que sabemos sobre as vítimas:

ASRA HUSSAIN RAZA

Raza, de 26 anos, mandou uma mensagem de texto ao seu marido, Hamaad, de dentro do voo, na aproximação para Washington, dizendo que pousaria em cerca de 20 minutos.

Hamaad Raza, de 25 anos, que a esperava no aeroporto, nunca recebeu outra mensagem, segundo contou à Reuters seu pai, Hashim Raza.

“Asra era tudo para nós”, afirmou por telefone Hashim Raza, segurando as lágrimas e com a voz embargada, enquanto viajava do Missouri a Washington para encontrar seu filho. “E agora meu filho é um viúvo aos 25 anos. O que falo para ele? Eles queriam ter filhos, eles esperavam muito por isso.”

Asra Hussain Raza obteve um mestrado em Saúde Pública pela Universidade de Columbia e conseguiu emprego em um grupo de consultoria em Washington, com o objetivo de trabalhar para o governo e melhorar a Saúde pública, contou o sogro.

Ela viajava a Wichita uma ou duas vezes por mês para ajudar a reformar um hospital, contou.

SPENCER LANE e JINNA HAN

Spencer e Jinna, ambos com cerca de 16 anos, treinavam quase todos os dias no Skating Club of Boston, em Norwood, segundo o diretor executivo do clube, Doug Zeghibe.

Os dois jovens patinadores estavam participando dos treinamentos em Wichita, um acampamento de elite que sucedeu o Campeonato Nacional dos EUA, disputado na semana passada. O evento era para patinadores vistos como "o futuro do esporte", contou Zeghibe.

“Spencer, da melhor maneira possível, era um garoto louco — altamente talentoso, incrivelmente talentoso", afirmou ele na manhã desta quinta-feira. "Não patinava há tanto tempo e estava subindo para o topo do esporte. Era muito divertido, muito cerebral, um pensador muito bom.”

Spencer postou no Instagram uma foto da asa do avião antes de decolar de Wichita no Instagram, segundo informações da mídia, com uma legenda listando Washington como o destino.

Em outra postagem, ele disse que ser convocado para o acampamento era um objetivo de longa data. Ele agradeceu a Shishkova e Naumov, entre outros, por uma "experiência incrível".

YEVGENIA SHISHKOVA e VADIM NAUMOV

Nascidos na Rússia, Shishkova e Naumov eram casados e ganharam o Mundial de Patinação Artística no Gelo como duplas em 1994. Desde 2017, eram técnicos do Skating Club of Boston.

“Eles eram pessoas talentosas e belas”, afirmou Ludmila Velikova em São Petersburgo, onde ela treinou com os patinadores quando eram crianças. “Zhenya (Shishkova) treinou comigo a partir dos 11 anos, e o Vladik (Naumov) a partir dos 14. Eram como meus filhos.”

O filho do casal, Maxim, também um patinador, terminou na quarta posição na patinação livre masculina do Campeonato Nacional dos EUA, na semana passada. Ele deixou Wichita após a competição e não estava a bordo.

Zeghibe descreveu Vadim Naumov como um técnico “das antigas”, que aplicava o “método russo” de forma estrita para seus alunos. “Não dava para ver a Genia sem sorrir”, afirmou, usando o apelido de Shishkova.

INNA VOLYANSKAYA

Também russa, a treinadora de patinação da região de Washington estava a bordo do avião, segundo postagem na plataforma X do deputado Suhas Subramanyam e informação da agência de notícias russa Tass.

Volyanskaya competiu como patinadora de duplas pela União Soviética na década de 1980. Ela treinou jovens patinadores no Washington Figure Skating Club, segundo o site do clube.

(Reportagem de Rich McKay, Hannah Lang e Joseph Ax)