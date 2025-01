Josias: Lula precisa assumir que Campos Netto é bode expiatório gasto

O presidente Lula (PT) precisa admitir que Roberto Campos Netto, ex-presidente do Banco Central, virou bode expiatório gasto, opinou o colunista Josias de Souza no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (30).

O Lula e a cúpula do PT agora atribuem [o aumento da taxa de juros], remanescente na gestão do Gabriel Galípolo [atual presidente do BC] a uma herança da gestão de Campos Neto. Isso não é bem assim. Josias de Souza, colunista do UOL

Nesta quinta, Lula defendeu Galípolo, indicado por ele ao cargo, após o aumento da taxa básica de juros para 13,25% ao ano na última quarta (29). O presidente era um grande crítico do ex-presidente Roberto Campos Netto e o acusava de boicote por ter sido indicado e ter boa relação com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O aumento da taxa de juros encarece principalmente o crédito e os serviços financeiros. Ou seja, fica mais alto o custo dos empréstimos pessoais e para empresas, dos financiamentos imobiliários e para a compra de veículos.

De fato, o Banco Central sinalizou na nota do Copom —que divulga depois das reuniões da sua diretoria— que poderia haver dois outros aumentos de um ponto percentual cada um. Dos nove diretores do Banco Central hoje, sete foram indicados pelo Lula, além do presidente Gabriel Galípolo.

Esses diretores já haviam aprovado o último aumento da taxa de juros da gestão Campos Neto e voltaram agora por aprovar a unanimidade. Portanto, não estava definido antes. Havia sinalização, mas não a definição.

Os diretores, todos os atores, incluindo o Gabriel Galípolo e os sete indicados pelo Lula já aprovaram. Foi unânime a decisão. Então, é preciso que o presidente reconheça que o campus neto a essa altura é um bode expiatório gasto. Ele precisa assumir que a taxa de juros está alta porque há um estresse no mercado decorrente da compreensão do mercado de que é preciso fazer mais. Josias de Souza, colunista do UOL

Veja a íntegra do programa: