Lula: 'Neste governo, não haverá irresponsabilidade fiscal'

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que seu governo tem como objetivo controlar a economia do Brasil "porque senão quem sofre é o povo". "Na hora em que o País quebrar, vão cortar do povo", "não posso levar ao povo mais humilde o sacrifício", afirmou em entrevista coletiva à imprensa nesta quinta-feira, 30, quando também enfatizou: "Neste governo, não haverá irresponsabilidade fiscal."

Lula disse que pretende manter políticas de inclusão social e reajustes no salário mínimo acima da inflação, ainda que tenha alterado a regra no fim do ano passado para limitar esse crescimento ao cálculo estabelecido pelo novo arcabouço fiscal.

O presidente repetiu a história que conta com frequência sobre ter aprendido sobre responsabilidade fiscal com sua mãe e disse que "não podemos gastar mais do que temos capacidade de arrecadar".

Também falou que tem "muita responsabilidade fiscal" com o País. "Se tivermos que fazer investimento para aumentar um ativo do Brasil, vamos fazer uma dívida saudável. Uma dívida para construir algo benéfico para o povo brasileiro. Fora disso, se a gente começar a gastar aquilo que não tem, chega um dia em que a gente quebra."

Lula questionou as críticas contra o governo em relação ao déficit fiscal que deve ser registrado neste ano.

"O que aconteceu com o déficit fiscal? (Vai ser) De 0,1% (do PIB), que é zero. Não é 2,5% (do PIB), como recebemos, é zero. Vai ser assim, porque tenho muita responsabilidade", declarou o presidente da República.