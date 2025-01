Israel suspende soltura de palestinos após tumulto em liberação de reféns

Do UOL, em São Paulo

Israel afirmou nesta quinta-feira (3) que irá adiar a libertação que seria realizada hoje de 110 prisioneiros palestinos após um tumulto na liberação de reféns israelenses e tailandeses na Faixa de Gaza.

O que aconteceu

Autoridades de Israel disseram que suspenderam a operação ''até novo aviso''. O anúncio foi feito depois que o Hamas libertou nesta quinta três reféns israelenses e cinco tailandeses.

Nesta terceira troca, era esperado que 110 palestinos fossem liberados. No entanto, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a suspensão seguirá até que haja a garantia de ''saída segura dos reféns israelenses nas próximas rodadas''.

A liberação foi adiada depois que militantes palestinos cercaram os prisioneiros israelenses enquanto eles eram entregues à Cruz Vermelha. Em tumulto, a multidão gritava em volta slogans em apoio à ala militar do Hamas e levantava bandeiras pretas e amarelas associadas à Jihad Islâmica Palestina.

Netanyahu condenou a confusão e chamou de ''cenas chocantes''. Ele expressou indignação com a forma como o Hamas e a Jihad Islâmica entregaram os reféns e pediu para que mediadores internacionais intervenham na situação.

Quem são os reféns libertados na terceira troca

Esta foto de folheto divulgada pelo exército israelense mostra a refém israelense libertada Agam Berger sendo recebida por seus pais após sua libertação pelo Hamas na Faixa de Gaza, em 30 de janeiro de 2025, em Israel Imagem: -/AFP

A soldado israelense Agam Berger, 20, foi a primeira a ser entregue a Cruz Vermelha em meio às ruínas do Campo de Refugiados de Jabalia, no norte de Gaza. Ela tinha 19 anos quando foi sequestrado da base militar de Nahal Oz, uma unidade desarmada composta apenas por mulheres. A família diz que ela servia como "observadora".

Dois israelenses sequestrados no ataque ao kibutz Nir Oz também foram soltos. O alemão-israelense Gadi Moses, 80 anos, e Arbel Yahud, de 29 anos, foram entregues em em Khan Younis, no sul de Gaza. Eles eram mantidos pelo grupo Jihad Islâmica, aliado do Hamas.

Arbel foi feita refém com a família de seu noivo Ariel Cunio. Ele e o irmão, David Cunio, continuam em cativeiro, segundo o Hostages and Missing Families Forum. A esposa de Gadi, Efrat Katz, foi morta no ataque.

Cinco cidadãos tailandeses também foram soltos, informaram as autoridades. Eles trabalhavam como operários em comunidades do sul de Israel quando foram sequestrados no ataque de 7 de outubro.