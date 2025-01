Como evitar que bactérias da privada contaminem objetos e o banheiro

Um estudo, publicado em 2021 no periódico Physics of Fluids, só confirmou o que já desconfiávamos: banheiros têm partículas contaminantes por toda parte, inclusive no ar. Os pesquisadores avaliaram o volume dessas partículas após a descarga de vasos sanitários e mictórios. Três horas e mais de cem descargas depois, houve um aumento substancial nos níveis de aerossóis do ambiente.

Como evitar a contaminação

Aerossóis são partículas microscópicas que ficam suspensas no ar por muito tempo —uma espécie de "nuvem" que pode carregar fezes, urina, vômito e até microrganismos causadores de doenças nos seres humanos.

Para ajudar a reduzir o impacto dessa "nuvem" em toalhas, pia do banheiro e outros locais, uma medida simples que muita gente deveria adotar é fechar a tampa da privada ao dar a descarga. Do contrário, dependendo do fluxo de água liberado, o que está dentro do vaso acaba se espalhando pelo ar, aumentando os riscos de contaminação de quem está no ambiente.

As partículas que parecem fogos de artifício podem causar doenças Imagem: Getty Images

Os pesquisadores notaram que, quando os vasos sanitários têm tampas e elas são fechadas antes da descarga, o volume de partículas jogadas no ar é menor, mas ainda assim parece que as gotículas escapam pelos espaços entre a louça e o assento, por isso também é indicado cuidar da ventilação do banheiro.

Além disso, guardar escova de dentes, tirar roupas penduradas atrás da porta do banheiro e colocar a toalha para secar fora dele também são estratégias importantes.

Mesmo princípio da higiene das mãos

Todas as superfícies do banheiro devem ser limpas com água e sabão, especialmente a tampa e a louça da privada. E a pessoa que fez a limpeza precisa lavar as mãos sempre que executar a atividade.

Em se tratando de alguém doente em casa, infectado por algum vírus, os especialistas recomendam que, sempre que possível, essa pessoa tenha seu próprio espaço, de preferência e se possível, um banheiro para uso exclusivo.

O que utilizar no banheiro

Água sanitária;

Desinfetantes em geral;

Limpadores multiuso com cloro;

Limpadores multiuso com álcool;

Álcool de limpeza (líquido, com concentração 60%);

Detergente;

Sabão.

*Com informações de reportagens publicadas em 16/10/2024 e 25/03/2020