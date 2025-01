Carlos diz que perfil de Bolsonaro do X foi hackeado novamente

Carlos Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), disse em suas redes sociais que o perfil do seu pai no X (antigo Twitter) foi invadido pela segunda vez em uma semana. A conta foi recuperada após duas horas.

O que aconteceu

Conta do ex-presidente teve publicações com fotos de Donald Trump e conteúdo sobre criptomoeda. As publicações feitas pelo perfil de Bolsonaro foram removidas minutos após serem postadas. Duas horas depois da suposta invasão, o líder do PL publicou que a conta tinha sido recuperada.

Foi a segunda vez em uma semana. Segundo o filho do ex-presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) a conta havia sido aperfeiçoada com métodos de segurança após ser invadida no dia 23 de janeiro.

Publicações com fotografias e Donald Trump foram publicadas nas redes de Bolsonaro Imagem: Reprodução

Posts falavam em censura e chamavam apoiadores de Bolsonaro para "revolução financeira". Em menos de dez minutos três posts sobre criptomoedas foram publicados no perfil de Jair Bolsonaro. A publicação levava para uma página de venda de uma moeda virtual.

Carlos disse estar em contato com o X para recuperar conta. "Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos", disse o vereador. Bolsonaro agradeceu a equipe do X pela "pronta resposta" em atender ao chamado do seu filho.

Todos os métodos de segurança foram aperfeiçoados e novamente a conta do Presidente @jairbolsonaro foi hackeada. Em contato com o X para restabelecimento da normalidade. Pelo jeito, as únicas coisas invioláveis no mundo são as caixinhas de Sucrilhos. Logo informamos quando? -- Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) January 30, 2025

Equipe de Bolsonaro ainda não sabe quem invadiu a conta. O advogado do ex-presidente, Fabio Wanjgarten pediu colaboração da Polícia Federal nas investigações sobre as invasões e vazar os nomes dos criminosos que seriam responsáveis pelas invasões no perfil.

A rede social X pertence a Elon Musk. O bilionário comprou a rede em 2022 alegando que tinha planos para que a rede social contribuisse com a democracia e liberdade de expressão.