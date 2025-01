Brasil fecha mais vagas formais de emprego do que esperado em dezembro e encerra 2024 com saldo positivo de 1,694 mi vagas

BRASÍLIA (Reuters) - O Brasil fechou mais vagas formais de trabalho do que o esperado por analistas em dezembro, mas encerrou 2024 com um saldo positivo líquido de 1.693.673 postos, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados nesta quinta-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No mês passado, foram eliminadas 535.547 vagas, fruto de 1.524.251 admissões e 2.059.798 desligamentos, dado que ficou bem acima da expectativa de economistas apontada em pesquisa da Reuters de fechamento líquido de 402.500 vagas.

O dado fechado do ano refletiu 25.567.248 admissões e 23.873.575 desligamentos. O saldo de empregos em dezembro historicamente apresenta retração.

O saldo de empregos formais em 2024 foi o melhor resultado anual desde 2022, que teve abertura de 2.014.424 vagas. Em 2023, foram criados 1.454.124 postos formais de trabalho, segundo dados com ajustes.

Em dezembro, os cinco grupamentos de atividades econômicas registraram saldos negativos de vagas. O setor de serviços liderou a redução de vagas, com o fechamento 257.703 postos, seguido pela indústria, com 116.422 vagas a menos. Em último lugar, depois de construção e agropecuária, ficou o setor de comércio, com 25.084 vagas fechadas.

(Por Victor Borges)