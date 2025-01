Romeno na lista da Interpol por matar homem em SC é preso na Bolívia

O romeno Michael Luciano Borzas, 20, que era procurado pela Polícia Federal e teve o nome incluído na lista vermelha da Interpol, foi preso na fronteira da Bolívia com o Peru. Ele é suspeito de matar a tiros o caseiro da casa da ex-namorada, de 21 anos, em Balneário Camboriú (SC), atirar na esposa do funcionário, e incendiar o imóvel.

O que aconteceu

Michael foi abordado e preso por autoridades bolivianas ao tentar cruzar a fronteira do país com o Peru. Ele foi abordado na noite de terça-feira (28) na cidade boliviana de Copacabana e portava um documento de identidade peruano falso em nome de terceiro.

O procurado foi conduzido para uma unidade policial, onde foi identificado como procurado pela Interpol. O homem foi preso por uso de documento falso e para "fins de extradição, em atendimento à lista de difusão vermelha", informou a Polícia Federal em Itajaí (SC).

A busca pelo investigado começou após a expedição do primeiro mandado de prisão contra ele em 19 de Janeiro. O documento foi emitido pelo plantão da Vara de Garantias de Balneário Camboriú pela prática de tentativa de homicídio contra sua ex-companheira. Em 20 de janeiro, o romeno teria matado um funcionário da família a tiros e ferido gravemente a esposa do trabalhador.

No momento, o romeno ficará preso na Bolívia. Michael deverá aguardar o trâmite do processo de extradição, que deve ser solicitado pela Justiça de Santa Catarina. "Os Escritórios Nacionais da Interpol da Bolívia e do Brasil permanecem atuando nos desdobramentos internacionais do caso", acrescentou a Polícia Federal.

A reportagem tenta contato com a defesa de Michael. O texto será atualizado tão logo haja manifestação.

Entenda o caso

Michael invadiu a casa da ex-namorada, mas como não a encontrou, assassinou a tiros o caseiro e baleou uma mulher. O caseiro morreu na hora, e a mulher foi encaminhada ao Hospital Municipal Ruth Cardoso, onde estava internada em estado grave.

O homem já havia tentado matar a ex-namorada no início de janeiro. "Ele não aceitava o fim do relacionamento", disse a delegada Ruth Henn, titular da Delegacia da Mulher de Balneário Camboriú. Segundo a polícia, Michael demonstrava comportamentos de extremo ciúme durante o relacionamento.

O romeno e a brasileira se conheceram pela internet durante uma viagem dela para a Europa. Segundo a polícia, após quatro meses viajando, ela voltou ao Brasil e ele veio junto. "Ela e ele se conheceram em um site de relacionamento. Mantiveram um namoro durante quatro meses, ele estudava na Noruega. Mas no final do ano vieram para Santa Catarina, porque ela mora aqui, para passear. Inclusive a irmã dele veio junto", explicou a delegada.

Em depoimento à polícia, a vítima contou que o relacionamento acabou após as festas de fim de ano. A delegada afirmou que Michael não aceitava o fim do namoro.

Ele tinha passagem comprada, mas não embarcou. O romeno deveria voltar para a Europa em janeiro, mas permaneceu em Balneário Camboriú. Desde então, segundo a polícia, ele tentou matar a brasileira e passou a persegui-la. A irmã de Michael, que também veio ao Brasil, já havia voltado para a Europa quando ele cometeu o crime. Por isso, não foi ouvida pelas autoridades brasileiras.

O suspeito nasceu nos Estados Unidos, mas foi criado na Romênia. Ele morava na Noruega antes de vir ao Brasil. De acordo com informações da polícia, o homem cursava faculdade de cibersegurança e tinha conhecimento avançado em Tecnologia da Informação.