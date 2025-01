Dólar cai mais e fecha abaixo de R$ 5,90 pela primeira vez desde novembro

A expectativa do anúncio das taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos provocou mais uma queda do dólar no mercado brasileiro. A moeda norte-americana caiu pela sétima sessão seguida e fechou o dia cotada a R$ 5,868, uma baixa de 0,74%. Foi o menor valor registrado desde 26 de novembro do ano passado e a moeda já acumula queda de 5,02% frente à moeda brasileira em janeiro. Especialistas avaliam que, além da expectativa pela alta dos juros no Brasil, os investidores também repercutiram as novas críticas feitas por Donald Trump ao país e os efeitos da queda global de ações de tecnologia após a repercussão de um modelo chinês de inteligência artificial de baixo custo. O noticiário doméstico esvaziado pelo recesso parlamentar e a demora do governo Trump em cumprir a promessa de adotar tarifas de importação mais elevadas também favorecem o real, segundo especialistas.

Argentina anuncia que reforçará fronteira com Brasil. Depois de anunciar que irá construir um alambrado de 200 metros de arame na fronteira com a Bolívia, o governo de Javier Milei disse ontem que também irá reforçar as fronteiras do país com o Brasil. A informação foi dada pela ministra da Segurança, Patricia Bullrich, que disse que se trata de uma fronteira por onde muita gente passa caminhando e onde já houve "assassinatos e problemas". Embora ainda não haja um plano para construir novas cercas, Bullrich não descartou a possibilidade de instalar alambrados de arame e revelou que o governo pretende utilizar drones e outras estratégias tecnológicas para fiscalizar e controlar esses locais. Leia mais na coluna de Amanda Cotrim.

Estados planejam banir celulares em escolas já no primeiro dia de aula. As Secretarias de Educação de Amapá, Maranhão, Paraná, Rio Grande do Norte, Roraima e São Paulo ouvidas pela Folha informaram que irão implementar o banimento determinado pela lei federal logo no início do ano letivo. São Paulo terá ainda de cumprir uma nova legislação estadual, mais restritiva do que a federal, por definir que os aparelhos devem ser armazenados pelas escolas de forma inacessível aos alunos. A lei federal veta o uso de aparelhos eletrônicos por estudantes de todas as escolas de educação básica do país, públicas e privadas, e foi sancionada pelo presidente Lula em 13 de janeiro, data em que já entrou em vigor, mas não especifica como os celulares devem ser guardados pelos alunos. Saiba como cada estado pretende cumprir lei.

Relógio do Juízo Final chega ao pior nível da história. O mecanismo criado em 1947 por cientistas preocupados com as implicações apocalípticas da era nuclear ajustou ontem os ponteiros para o nível mais próximo do fim da existência humana. O Relógio é atualizado anualmente e sempre reflete os acontecimentos do ano anterior. Ele agora aparece a 89 segundos da meia-noite, que simboliza o fim da vida no planeta. O chefe do painel de especialistas do Boletim explicou que "o ponteiro está em seu pior nível porque não vimos progressos em 2024. Há um aumentado risco nuclear, conflitos ativos envolvendo potências nucleares, o ano foi ainda mais quente do que 2023 e tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, seguem se desenvolvendo sem controle".

Santos confirma a contratação de Neymar. O jogador deverá ganhar em torno de R$ 1 milhão fixo mais até 90% dos seus direitos de imagem no retorno ao clube, segundo o colunista do UOL Paulo Vinícius Coelho. A volta do jogador foi anunciada ontem pelo presidente do Santos, Marcelo Teixeira, em seu perfil pessoal no Instagram. Ele mostrou imagens do passado, quando Neymar foi lançado na sua gestão, e comemorou a criação de uma nova história com ele. Neymar deve chegar ao Brasil hoje para assinar oficialmente e será apresentado na sexta, no Pacaembu. Segundo PVC, o plano do Santos é reproduzir o sucesso de marketing da primeira passagem de Neymar. Veja os números esperados.