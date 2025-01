Qual crime que deixou brasileiro entre piores criminosos imigrantes nos EUA

O brasileiro Vítor de Sousa Lima, que foi colocado pela Casa Branca na lista de ''piores criminosos imigrantes'', foi condenado no Brasil por homicídio culposo em Minas Gerais e fugiu do país sem cumprir pena.

O que aconteceu

Vítor cometeu o crime aos 18 anos no dia 4 de outubro de 2014 em Inhapim (MG). Segundo a Polícia Militar, o jovem dirigia seu carro em alta velocidade por uma estrada na cidade, o que fez com que os agentes tentassem abordá-lo.

Na fuga, o suspeito bateu em uma moto matou duas pessoas, pai e filho. Ainda de acordo com a PM, momentos antes ele teria desobedecido às ordens de parada, mesmo com o giroflex e a sirene do carro policial ligados.

Francisco Marcos de Souza, de 43 anos, e Michael Vieira de Souza, de 22, foram as vítimas. Após o atropelamento, Vitor se escondeu em um matagal e se entregou a uma delegacia dias depois. O delegado Diogo Bastos disse à imprensa local na época que o suspeito confessou que fugiu porque estava sem carteira de habilitação.

O jovem foi condenado a quatro anos e 23 dias de prisão pelo duplo homicídio. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais informou ao UOL que a detenção em regime aberto foi convertida em duas penas restritivas de direitos: pagamento de indenização à família dos mortos e prestação de serviços comunitários.

Vítor Lima tentou se eleger vereador de Inhapim em 2016, mas não foi eleito. Concorrendo pelo DEM (Hoje União Brasil), ele recebeu 394 votos.

Condenado, Vitor fugiu do Brasil para os EUA e permaneceu como foragido até ser preso pelas autoridades americanas neste mês. O TJ ainda afirmou em nota que retomará o andamento do caso, impondo o cumprimento da pena em regime aberto, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica.

O Governo dos EUA incluiu no domingo (26) o brasileiro em uma lista de imigrantes estupradores e suspeitos de terrorismo. Segundo a postagem da Casa Branca, ele foi preso por equipes da ICE em Boston no último sábado (25), e está no Centro de Correções do Condado de Strafford, no estado de Massachussets.