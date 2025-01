RS recebe 45 máquinas agrícolas para recuperação dos municípios

Brasília, 28 - O Ministério da Agricultura entregou na segunda-feira 45 novas máquinas agrícolas para 38 municípios do Rio Grande do Sul, informou a pasta em nota. Os equipamentos foram adquiridos com recursos de emendas parlamentares da bancada federal gaúcha e liberados pelo ministério para reconstrução dos municípios afetados pelas enchentes de maio de 2024. De acordo com a pasta, foram cinco motoniveladoras, três retroescavadeiras 79 HP, sete retroescavadeiras 85 HP, 12 tratores agrícolas 70 cavalos e 18 tratores agrícolas 75 cavalos.No último ano, o ministério entregou 92 equipamentos, destinados à recuperação dos municípios gaúchos afetados pela tragédia climática de maio de 2024. Ao todo, 137 máquinas agrícolas foram direcionadas a 120 municípios do Rio Grande do Sul. "Entregaremos mais sete em fevereiro. Isso mostra o compromisso do governo com o Estado do Rio Grande do Sul", disse o chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Agricultura, Samoel Barros, na cerimônia de entrega.O ministério esclareceu que as máquinas devem ser utilizadas exclusivamente para atender o produtor rural e as estradas rurais. De acordo com o superintendente de Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, José Cléber, foram aportados mais de R$ 40 milhões em recursos com a entrega das máquinas.