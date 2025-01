Ibovespa tem abertura estável após alta da véspera

SÃO PAULO (Reuters) - A bolsa paulista abria com pouca oscilação nesta terça-feira, enquanto os futuros acionários norte-americanos tentavam retomar fôlego após a liquidação da véspera, em dia positivo para o petróleo no exterior e de mercados fechados na China.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, tinha variação negativa de 0,06%, a 124.783,48 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 12 de fevereiro, recuava 0,16%.

Na segunda-feira, o Ibovespa fechou com alta de quase 2%, acima dos 124 mil pontos pela primeira vez neste ano.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)