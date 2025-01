Haddad não disse que vai cortar Bolsa Família de apostadores

Do UOL, no Rio

Não é verdade que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tenha dito que beneficiários do Bolsa Família que apostam teriam o benefício cortado. Posts nas redes sociais usam - fora de contexto - fala do ministro sobre propostas do governo para lidar com as bets.

O UOL Confere considera distorcido a conteúdos que usam informações verdadeiras em contexto diferente do original, alterando seu significado de modo a enganar e confundir quem os recebe.

O que diz o post

Trecho de uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à Rádio CBN em setembro de 2024 é compartilhado com o seguinte texto sobreposto: "O governo diz que o CPF que são usados em aposta vai ser cortado o Bolsa Família. O rastreamento do CPF vai começar a partir de fevereiro"

Por que é distorcido

Ministro não disse que beneficiários do Bolsa Família que apostam teriam o benefício cortado. Na verdade, Fernando Haddad disse que o governo iria banir o uso do cartão do Bolsa Família para apostas. A entrevista ao Jornal da CBN aconteceu no dia 30 de setembro de 2024 (leia aqui e aqui).

Haddad listou propostas do governo para lidar com as bets. A declaração do ministro foi a seguinte: "Em segundo lugar, banir determinadas formas de pagamento. Cartão do Bolsa Família, cartão de crédito; nada disso vai poder ser utilizado para pagamento de aposta". A íntegra da entrevista pode ser conferida entre o minuto 2h38min44seg e 3h08min08seg da transmissão ao vivo do programa no Youtube:

Ao STF, governo disse que não tem como impedir o uso do Bolsa Família em bets. No dia 13 de dezembro, a Advogacia Geral da União (AGU) informou ao STF que não tem meios para impedir o uso do dinheiro do benefício em apostas. Segundo a AGU, não é possível controlar os gastos de cada família, nem passar a lista de beneficiários para as casas de apostas (aqui).

Dois dias depois, TCU exigiu medidas. O ministro do Tribunal de Contas da União Johnatan de Jesus determinou que o governo adotasse soluções imediatas para impedir que beneficiários do Bolsa Família e de outros programas assistenciais utilizassem os recursos em apostas.

Governo procurado. Ao UOL Confere, o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo Bolsa Família, disse que "não há qualquer andamento relacionado à temática no âmbito do ministério". Já o Ministério da Fazenda disse que "não tem comentários adicionais" à fala original do ministro Fernando Haddad.

Este conteúdo também foi verificado por Reuters.

