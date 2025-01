Dólar cai pela 7ª sessão consecutiva e fica abaixo de R$5,90

Por Fabricio de Castro

(Reuters) - O dólar emplacou nesta terça-feira a sétima sessão consecutiva de queda no Brasil, encerrando abaixo dos 5,90 reais pela primeira vez em 2025, em meio ao movimento de retirada de excessos de prêmios das cotações que tem marcado as sessões mais recentes.

A moeda norte-americana à vista fechou em baixa de 0,74%, aos 5,8691 reais -- a menor cotação desde 26 de novembro do ano passado, quando encerrou em 5,8096 reais. Em janeiro a divisa acumula queda de 5,02%.

Às 17h05 na B3 o dólar para fevereiro -- atualmente o mais líquido -- cedia 0,42%, aos 5,8755 reais.

Como na véspera, o dólar à vista chegou a oscilar no território positivo no início do dia, com alguns agentes ensaiando uma realização de lucros, mas rapidamente a moeda migrou para o negativo, dando continuidade ao movimento mais recente.

Operador ouvido pela Reuters ponderou que a demora do governo de Donald Trump nos EUA em cumprir a promessa de adotar tarifas de importação mais elevadas favorecia o real, assim como o noticiário político/fiscal relativamente esvaziado no Brasil.

O dado fiscal do dia -- a arrecadação federal -- trouxe certo alento para os ativos brasileiros, inclusive para a curva de juros.

Pela manhã, a Receita Federal informou que a arrecadação do governo federal teve alta real (descontada a inflação) de 9,62% em 2024 sobre ano anterior, somando 2,653 trilhões de reais, no melhor resultado anual já registrado na série histórica, iniciada em 1995.

No ano passado, os recursos captados pela Receita, que englobam impostos de competência da União, tiveram alta real de 9,69% sobre 2023, a 2,524 trilhões de reais. Já as receitas administradas por outros órgãos, com peso grande dos royalties sobre a exploração de petróleo, tiveram alta real de 8,27% no ano, a 128,5 bilhões de reais.

Neste cenário, após registrar a máxima de 5,9210 reais (+0,14%) às 9h31, ainda na primeira hora de negócios, o dólar à vista atingiu a mínima de 5,8573 reais (-0,94%) às 14h16, com investidores retirando novamente parte dos excessos de prêmios incorporados às cotações no fim de 2024.

O recuo do dólar no Brasil ocorreu a despeito de, no exterior, a moeda norte-americana sustentar leves altas ante as divisas fortes e em relação a boa parte das moedas de emergentes.

O fortalecimento do dólar no exterior ocorria com a diminuição das preocupações em torno da startup chinesa de inteligência artificial DeepSeek -- que na véspera pressionou o dólar e as ações de tecnologia ao redor do mundo.

Às 17h30, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,07%, a 107,880.