Ano começa com ameaças de Trump, mas respira com cinema

Licença pra chegar! Depois de um breve recesso, Nós Negros está de volta. Aqui, você confere tudo que ronda o debate (da política ao entretenimento) sobre a população negra no Brasil e no mundo. Bom 2025 para nós.

A primeira newsletter do ano não poderia começar com outro tema: com a retomada de Donald Trump à Presidência dos EUA, o que deve respingar na população negra de lá e do mundo? As expectativas não são as melhores. Trump foi eleito com discurso - e prática - que nitidamente vão na contramão de propostas e políticas de inclusão social e reparação histórica pelos anos de escravização de africanos no país.

O advogado e professor de direito internacional Thiago Amparo relembrou em sua coluna a conclusão do escritor Ta-Nehisi Coates sobre Trump: de que ele é o primeiro presidente branco da história dos Estados Unidos - não no sentido étnico-racial em si, mas pelo fato dele considerar Trump o 1º presidente cuja ideologia política é explicitamente a supremacia branca.

Certo ou não, o fato é que Trump também se elegeu tendo o apoio de negros, principalmente da ala conservadora norte-americana.

Em seu discurso de posse, Trump prometeu "forjar uma sociedade que não veja cor de pele e seja baseada no mérito", alavancando uma ideologia meritocrática e negando os aspectos sociais e econômicos aos quais negros e imigrantes são submetidos no país. O novo presidente também concedeu, recentemente, perdão a policiais condenados por matar um homem negro em Washington.

Se fosse um xadrez, poderíamos dizer que o destaque dado aos CEOs de big techs na posse de Trump os confirmam no papel da rainha no tabuleiro. A primeira jogada da partida poderia ter vindo de Elon Musk, mas chegou por Mark Zuckerberg, com quem Trump se encontrou em novembro do ano passado.

CEO da Meta, dona do Facebook e do Instagram, Zuckerberg anunciou o fim dos programas de DEI (Diversidade, Equidade e Inclusão) nas empresas, além do fim do sistema de checagem de fatos por profissionais. Nas redes, houve rebuliço diante da dúvida se haverá ou não a possibilidade de termos e expressões racistas não serem mais filtrados pela plataforma.

Os espaços continuam sendo ocupados

Os olhos do mundo estão voltados para o que tem sido o retorno de Trump à Casa Branca, mas janeiro também deu espaço para o cinema. A organização do Oscar 2025 divulgou os indicados à premiação, e temos Fernanda Torres concorrendo como Melhor Atriz, além do filme "Ainda Estou Aqui" concorrendo como Melhor Filme e Melhor Filme Estrangeiro.

O que pode ter passado batido foram as indicações de artistas negros, em número menor que o ano passado, vale dizer.

Foram indicados Cynthia Erivo, por Wicked; Zoe Saldaña, por Emilia Pérez, e Colman Domingo, por Sing Sing. Este último, aliás, também é diretor e escritor, e foi indicado no ano passado. Vale assistir qualquer filme com ele. Fica a dica!

Expectativas foram atualizadas

Indicada quatro vezes ao Oscar, e vencedora de um deles, Viola Davis não está na lista deste ano, mas divulgou em suas redes uma lista também pra lá de especial com o elenco do longa "Filhos de Sangue de Osso", dirigido por Gina Prince-Bythewood ('A Mulher Rei').

O filme é uma adaptação do livro "Legacy of Orïsha", de Tomi Adeyemi, sobre fantasia e mitologia africana. Além de Davis, estão no elenco Thuso Mbedu ('A Mulher Rei'), Amandla Stenberg ('O Ódio Que Você Semeia'), Damson Idris ('Enxame'), Tosin Cole ('Supacell'), entre outros. A previsão de estreia é em janeiro de 2027.

Aguardando Bituca

Desde que foi anunciado como tema do enredo da Portela, os fãs aguardam ansiosos para ver Milton Nascimento na Sapucaí. Ano passado, a escola de samba divulgou um vídeo emocionante de homenagem a ele e seus integrantes. Mas um vídeo curto divulgado poucos dias atrás reanimou as expectativas, com Milton vestindo as cores da escola em uma visita antes do desfile oficial. Vale conferir a elegância do senhor Bituca.

