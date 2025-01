Ações de Hong Kong fecham em alta com início do feriado do Ano Novo Lunar

28/01/2025 07h31 HONG KONG (Reuters) - O índice Hang Seng de Hong Kong encerrou o pregão desta terça-feira em leve alta, com ações de tecnologia e de consumo ajudando nos ganhos antes do feriado do Ano Novo Lunar que deixará o mercado fechado pelo resto da semana. O mercado acionário da China fica fechado para o feriado público a partir desta terça-feira. No fechamento das negociações, o índice Hang Seng subiu 0,14%, para 20.225,11. O destaque foi o Alibaba Health Information Technology, que subiu 4,34%, enquanto a maior perda foi registrada pela Sino Biopharmaceutical, que caiu 3,75%. O índice Hang Seng de tecnologia subiu 0,77%, o setor de TI avançou 1,47% e o índice Hang Seng de consumo ganhou 0,22%. O setor financeiro caiu 0,25% . Em TÓQUIO, o índice Nikkei recuou 1,39%, a 39.016 pontos. . Em HONG KONG, o índice HANG SENG subiu 0,14%, a 20.225 pontos. . Em XANGAI, o índice SSEC não teve operações. . O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em XANGAI e SHENZHEN, permaneceu fechado. . Em SEUL, o índice KOSPI não abriu. . Em TAIWAN, o índice TAIEX ficou fechado. . Em CINGAPURA, o índice STRAITS TIMES valorizou-se 0,11%, a 3.801 pontos. . Em SYDNEY o índice S&P/ASX 200 recuou 0,12%, a 8.399 pontos. As mais lidas agora Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias