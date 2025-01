Quem faz parte da 'máfia do PayPal', para a qual Trump pediu três missões?

O presidente Donald Trump apontou cargos e missões estratégicas no novo governo dos EUA a empresários conhecidos como a "máfia do PayPal", envolvidos na criação da plataforma de carteiras digitais no fim dos anos 1990.

Quem são os membros da "máfia do PayPal"?

Elon Musk

Elon Musk faz gesto comemorado por extremistas em discurso após posse de Donald Trump Imagem: ANGELA WEISS / AFP

Musk era um dos fundadores do X.com e, após a venda do PayPal ao eBay, seguiu para outras empreitadas que o tornariam o homem mais rico do mundo. Ele comprou sua participação na fabricante de carros elétricos Tesla Motors, fundou a empresa espacial SpaceX e comprou o Twitter, que se tornou o X.

Ex-apoiador de Hillary Clinton, ele investiu cerca de US$ 200 milhões (R$ 1,18 bilhão) na última campanha de Trump. A estimativa é da agência Associated Press.

Ao tomar posse, Trump o apontou como mandachuva do novo "Departamento de Eficiência Governamental". O Doge (na sigla em inglês) não é um órgão oficial do governo dos EUA, mas funcionará como uma comissão externa em que Musk prometeu "expor o desperdício insano e a corrupção governamental", além de acabar com "as carreiras de políticos enganadores e egoístas".

Na prática, Musk só poderá oferecer sugestões de cortes de gastos. A execução destas enxugadas na folha de pagamento depende da aprovação do Congresso, mas Trump tem maioria tanto na Câmara quanto no Senado e pode conseguir o "ok" das duas casas.

David Sacks

David Sacks, ex-executivo do PayPal nomeado por Trump 'czar de IA e criptomoedas' da Casa Branca Imagem: Reprodução / CNBC

Um dos fundadores da Confinity, Sacks foi diretor do PayPal. Após a venda da empresa para o eBay, ele fundou o Geni.com — rede social de genealogia comprada pelo MyHeritage seis anos depois — e o Yammer, rede corporativa comprada e incorporada pela Microsoft. Em 2024, ele lançou a Glue, uma ferramenta de chat corporativo com inteligência artificial.

O executivo virou o "czar de IA e criptomoedas", outro título não oficial dado por Trump. Ele ainda foi escolhido para liderar o Conselho Presidencial de Ciência e Tecnologia.

Amigo de Musk, Sacks também foi um dos grandes doadores da campanha de Trump. Ele teria sido a alternativa encontrada pelo presidente de estimular (e lucrar com) a área de IA, já que Musk seria inimigo do grande nome da área, Sam Altman, o fundador do ChatGPT, segundo a revista The Economist.

Influenciador político, o executivo é um dos grandes comunicadores do conservadorismo norte-americano. Em 2020, ele lançou o podcast de sucesso "All-In", onde defendia suas visões políticas e seu apoio a criptomoedas, de acordo com a Reuters. Trump prometeu, em dezembro de 2024, que "David se concentrará em tornar a América a líder global em ambas as áreas [de IA e cripto]".

No segundo dia de seu governo, Trump anunciou um investimento de até US$ 500 bilhões para construção de uma infraestrutura para IA no Texas. É lá que Musk também mantém a base de sua operação, com a SpaceX.

Ken Howery

Ken Howery Imagem: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images

Ex-diretor financeiro do PayPal, posteriormente fundou a Founders Fund. Empresa é investidora da SpaceX, de Musk, de quem é amigo próximo.

Foi embaixador dos EUA na Suécia entre 2019 e 2021. De todos os membros da "máfia", Howery é o que tem maior experiência política e já serviu a Trump em mandato anterior.

Trump o escolheu, desta vez, para ser embaixador dos EUA na Dinamarca. Sua experiência na Escandinávia garantiu a ele uma complicada missão dada pelo presidente: conseguir a Groenlândia para os EUA de qualquer maneira.

Os EUA têm o sentimento de que, para o propósito de segurança nacional e liberdade em todo o mundo, a propriedade e o controle da Groenlândia são uma necessidade absoluta. Ken fará um trabalho maravilhoso representando os interesses dos Estados Unidos. Escreveu Trump em dezembro, em sua rede social Truth Social, ao anunciar o nome de Howery para o cargo

Autoridades da Dinamarca e da UE garantiram que a Groenlândia não está à venda. Além disso, reafirmaram o compromisso com a preservação da integridade de seu território, mesmo em caso de ação militar.

Peter Thiel

Peter Thiel Imagem: Nordin Catic/Getty Images for The Cambridge Union

É considerado o chefe da tal "máfia". Fundador da Confinity, Thiel foi o presidente do PayPal e é um dos nomes mais influentes do Vale do Silício. Além de ser um dos criadores da Founders Fund, empresa investidora da SpaceX, foi o primeiro investidor externo do Facebook.

Ele não recebeu cargo oficial na administração de Trump, mas seu papel é talvez o mais importante. Ele escolheu o nome do vice-presidente, J.D. Vance, e convenceu Trump de que ele seria a melhor opção para a sua chapa de campanha, segundo a Forbes.

Thiel é uma espécie de mentor de carreira de Vance. Além de ter servido como inspiração para o vice-presidente desde que se conheceram após uma palestra dele na Faculdade de Direito de Yale, admitiu publicamente Vance em diversas ocasiões, Thiel também se tornou seu sócio: juntos, eles fundaram a empresa de capital de risco Mithril Capital, em 2015, de acordo com o site Politico.

Vance era crítico de Trump, mas teria sido Thiel quem apresentou os dois e auxiliou na reconciliação em 2021. O chefe da "máfia" trouxe o futuro vice-presidente a Mar-a-Lago, a residência de Trump, para uma reunião, segundo o jornal The New York Times.

Em 2022, Thiel se tornou o maior investidor a uma campanha do Senado da História do país. Ele injetou US$ 15 milhões na candidatura de Vance, que foi bem-sucedida. Com Vance, seu pupilo, como vice-presidente, é possível que ele tenha ainda maior influência na relação da gestão Trump com o mercado financeiro e as Big Techs.

O que Trump espera da sua "máfia"?

Os tecnocratas terão papel importante na gestão Trump. O presidente tem uma lista de missões práticas e estratégicas, que devem ser executadas em até seis meses pelo grupo, segundo informações da Reuters e do Business Insider. São elas: corte de gastos da administração federal; plano de ação para os EUA dominarem globalmente a área de inteligência artificial; plano legal de desenvolvimento do mercado de criptomoedas; tomada da Groenlândia.

O que é o PayPal ?

Surgiu como serviço de transferência de dinheiro. Hoje um serviço de carteira digital e pagamentos, o PayPal surgiu em dezembro de 1998 como um serviço de transferência de dinheiro oferecido por uma empresa chamada Confinity. Em 1999, esta empresa se fundiu com outra, o recém-lançado banco digital X.com, que crescia no Vale do Silício. O X.com foi renomeado PayPal posteriormente e vendido ao eBay em 2002.