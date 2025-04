Três pessoas são levadas para UTI após suposto envenenamento em BH

Três pessoas estão internadas em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) após comerem uma torta de frango em Belo Horizonte. A suspeita é de envenenamento, informaram as polícias Civil e Militar de MG.

O que aconteceu

Vítimas são uma idosa de 75 anos e um casal, uma mulher de 23 e um homem de 24 anos. O dois, que moram em Sete Lagoas (MG), visitavam a idosa em Belo Horizonte e compraram uma torta de frango e uma empada em uma padaria no bairro Serrano, região da Pampulha.

Alimento foi levado para casa, mas após sentirem um gosto azedo na torta, o casal voltou ao estabelecimento para relatar o ocorrido. Os funcionários constataram que o alimento não estava em condições de consumo devido ao cheiro e aspecto, e devolveram o dinheiro aos clientes, segundo o boletim de ocorrência.

Durante a madrugada, o casal começou a passar mal e buscou atendimento médico na manhã de ontem. Ao chegarem no hospital Municipal Monsenhor Flávio D'Amato, em Sete Lagoas, eles foram encaminhados para a UTI, onde foram entubados. O estado de saúde deles é grave, segundo a PM.

A idosa também teve um mal estar, e desmaiou. Ela precisou ser reanimada pelo filho por aproximadamente trinta minutos, até a chegada do SAMU. A mulher de 75 anos foi encaminhada à UTI do Hospital Medsênior, em BH, onde foi entubada e também está em estado grave.

De acordo com familiares, os médicos suspeitam de envenenamento. Exames ainda irão determinar o que causou as internações. A perícia da Polícia Civil também recolheu amostras de produtos no estabelecimento e aguarda a conclusão dos laudos.

Padaria foi interditada na manhã de hoje após a Vigilância Sanitária constatar irregularidades de higiene e estrutura sanitária. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o estabelecimento não possui Alvará Sanitário e nenhum cadastro no serviço para iniciar o processo para liberação do documento.

O UOL entrou em contato com a padaria e aguarda um retorno. O espaço fica aberto para manifestações.

Em depoimento aos policiais, o proprietário da padaria afirmou que o padeiro responsável pela produção dos salgados era freelancer. O homem foi contratado por um período de seis dias, e o último dia trabalhado foi no domingo (20). Os salgados teriam sido preparados no sábado (19) e estavam congelados antes de serem disponibilizados para venda anteontem.

Proprietário afirmou que não possui o endereço ou algum contato do padeiro. Não há sequer comprovantes de transferência para ele, já que o pagamento era feito em dinheiro, ao fim do turno.

Segundo a Polícia Civil, o profissional ainda não foi localizado. O proprietário foi ouvido na delegacia e liberado.