Tarifas dos EUA e da China precisam cair para que negociações comecem, diz Bessent

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta quarta-feira que acredita que as tarifas excessivamente altas entre os EUA e a China terão que ser reduzidas para que as negociações comerciais possam avançar.

Bessent disse a repórteres, às margens das reuniões anuais do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que a redução das tensões é necessária para que as duas maiores economias do mundo possam equilibrar suas relações comerciais.

Questionado se isso significa uma redução das tarifas de 145% dos EUA sobre produtos chineses e das tarifas de 125% da China sobre produtos norte-americanos, Bessent disse: "Acho que isso tem que acontecer porque, novamente, nenhum dos lados acredita que esses níveis sejam sustentáveis. Como eu disse ontem, isso é o equivalente a um embargo e uma ruptura entre os dois países no comércio não é do interesse de ninguém."

(Reportagem de David Lawder)