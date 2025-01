País terá supersafra e nova demanda local de soja e milho, diz diretor da Ma'aden

Rio, 27 - As perspectivas para o setor agrário brasileiro neste ano abrangem uma nova demanda local por soja e milho, expansão da área cultivada e perspectivas de uma super safra 2024/2025, fatores que posicionam os fertilizantes como elemento-chave para o sucesso dos negócios. A avaliação é Gustavo Daudt, diretor-gerente da mineradora Ma'aden no Brasil.Daudt lembrou que, no país, soja e cana de açúcar têm sido vendido para a produção de combustíveis. O executivo participa da Conferência Fertilizante Latino Americano 2025, que acontece no Rio de Janeiro.Ele comentou que o ano de 2024 foi marcado pela expansão da área cultivada; impactos do El Niño; preços de grãos mais baixos e estoques mais altos; e dificuldades para obter financiamento. "Chamou a atenção a quantidade de empresas do agronegócio que faliram", comentou. "Isso nos faz abrir os olhos. Os bancos estão prestando mais atenção para quem vão emprestar dinheiro para investir na produção rural."