Nasdaq cai 3% com ações de tecnologia pressionadas por IA chinesa DeepSeek

Por Caroline Valetkevitch

NOVA YORK (Reuters) - O índice de tecnologia Nasdaq registrou sua maior queda percentual diária desde 18 de dezembro nesta segunda-feira, uma vez que um modelo chinês de inteligência artificial (IA) de baixo custo provocou uma forte venda de papeis de fabricantes de chips dos Estados Unidos.

A líder em IA Nvidia afundou 17% e apagou cerca de 593 bilhões de dólares em valor de mercado de ações, a maior perda diária para uma empresa em Wall Street, de acordo com dados da LSEG. Foi mais do que o dobro do recorde anterior de perda em um dia, estabelecido pela Nvidia em setembro passado.

O índice Philadelphia de semicondutores caiu 9,2% em sua maior baixa percentual em um único dia desde março de 2020.

A startup chinesa DeepSeek lançou um assistente gratuito que, segundo ela, usa chips mais baratos e menos dados, levantando questões sobre as expectativas de investidores de que a IA impulsionará a demanda ao longo de uma cadeia de suprimentos, de fabricantes de chips a data centers.

Nesta segunda-feira, o AI Assistant da DeepSeek já havia ultrapassado o rival norte-americano ChatGPT em downloads na App Store da Apple.

"Hoje é um golpe para essas ações (líderes em IA), mas não acho necessariamente que o que vai acontecer no curto prazo -- nos próximos dias -- é onde elas serão avaliadas em última instância", disse Kim Forrest, diretora de investimentos da Bokeh Capital Partners.

O otimismo em relação à IA e os ganhos da Nvidia e de outras grandes ações relacionadas à tecnologia ajudaram a impulsionar as altas acentuadas do mercado de ações em 2024.

O Dow Jones subiu 0,65%, para 44.713,58 pontos. O S&P 500 perdeu 1,46%, para 6.012,28 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 3,07%, para 19.341,83 pontos.

Entre outras grandes empresas relacionadas à tecnologia, as ações da Microsoft caíram 2,1% e as da Alphabet, controladora do Google, recuaram 4,2%, enquanto a fabricante de servidores de IA Dell Technologies perdeu 8,7%.